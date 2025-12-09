Стало известно, что Егор Ярмолюк привлек к себе внимание скаутов из Италии. Полузащитник может перейти в римскую Рому, информирует 24 Канал со ссылкой на legioners.ua.
Кто интересуется Ярмолюком?
Украинец входит в шорт-лист главного тренера "волков" Джана Пьеро Гасперини.
Егор может воссоединиться с украинским форвардом Артемом Довбиком, с которым он вместе играл за Днепр-1.
Следует отметить, что Ярмолюк вырос в цене и закрепился в основе Брентфорда. Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость 21-летнего полузащитника составляет 25 миллионов евро.
Добавим, что у Егора есть действующий контракт с английским клубом до конца июня 2031-го с возможностью пролонгации еще на один год.
Кто еще интересуется Ярмолюком?
Украинец попал под прицел сразу трех английских клубов – Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед и Челси.
Ранее источник teamTALK сообщил, что "пчелы" не готовы отпустить своего украинского лидера центра поля уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Они хотят сохранить Ярмолюка до конца текущего сезона 2025 – 2026.
Также была информация, что руководство Брентфорда пока оценивает Ярмолюка в 30 миллионов фунтов стерлингов и именно за эту сумму он будет доступен для трансфера.
Что известно о выступлениях Ярмолюка за Брентфорд?
Егор перебрался из Днепра-1 в Брентфорд летом 2022-го. Сначала выступал за вторую команду английского клуба, после чего в июле 2023-го стал игроком основы "пчел".
За главную команду Брентфорда Ярмолюк уже провел 83 матча, в которых отметился голевой передачей.
Интересно, что во время перехода в английский коллектив Ярмолюк стоил всего 400 тысяч евро. С 17 октября по 9 декабря 2025 года его стоимость выросла с 20-ти до 25-ти миллионов евро.