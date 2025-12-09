Стало известно, что Егор Ярмолюк привлек к себе внимание скаутов из Италии. Полузащитник может перейти в римскую Рому, информирует 24 Канал со ссылкой на legioners.ua.

Кто интересуется Ярмолюком?

Украинец входит в шорт-лист главного тренера "волков" Джана Пьеро Гасперини.

Егор может воссоединиться с украинским форвардом Артемом Довбиком, с которым он вместе играл за Днепр-1.

Следует отметить, что Ярмолюк вырос в цене и закрепился в основе Брентфорда. Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость 21-летнего полузащитника составляет 25 миллионов евро.

Добавим, что у Егора есть действующий контракт с английским клубом до конца июня 2031-го с возможностью пролонгации еще на один год.

Кто еще интересуется Ярмолюком?

Украинец попал под прицел сразу трех английских клубов – Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед и Челси.

Ранее источник teamTALK сообщил, что "пчелы" не готовы отпустить своего украинского лидера центра поля уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Они хотят сохранить Ярмолюка до конца текущего сезона 2025 – 2026.

Также была информация, что руководство Брентфорда пока оценивает Ярмолюка в 30 миллионов фунтов стерлингов и именно за эту сумму он будет доступен для трансфера.

