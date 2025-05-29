Украинский мегаталант подписал новый контракт с клубом АПЛ

Игрок сборной Украины Егор Ярмолюк сумел отвоевать место в стартовом составе Брентфорда. Клуб отблагодарил 21-летнего футболиста, предложив долговременный контракт.

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк подписал новый контракт с клубом. Игрок сборной Украины будет оставаться в Западном Лондоне до лета 2031 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Брентфорд рассчитывает на Ярмолюка

В новом контракте есть пункт, по которому соглашение можно будет продлить еще на один год. Таким образом руководство Брентфорда продемонстрировало свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Ярмолюк прокомментировал подписание нового контракта.

Я очень рад подписать новый контракт с первой командой. Это придает мне больше энергии, чтобы работать еще усерднее,

– цитирует Ярмолюка сайт "пчел".

Ярмолюк подписал шестилетний контракт с Брентфордом / фото клуба

Карьера Ярмолюка в Брентфорде

Напомним, что Егор Ярмолюк стал игроком Брентфорда летом 2022 года. "Пчелы" заплатили Днепру-1 за талантливого футболиста 1,5 миллиона евро. На момент трансфера Егору было 18 лет.

Сначала полузащитник играл за молодежную команду, а свой дебютный матч за основу сыграл 8 ноября 2022 года в Кубке лиги против Джиллингема. В Премьер-лиге Ярмолюк впервые сыграл 21 октября 2023 года в победном поединке с Бернли (3:0).

С тех пор украинец сыграл за главную команду 66 поединков. Примечательно, что в 9 из 10 последних матчей АПЛ сезона-2024/25 Ярмолюк вышел в основном составе.

На данный момент его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Брентфорд не отпускает Ярмолюка на молодежное Евро-2025 из-за проблем со здоровьем. Турнир в Словакии стартует уже 11 июня.