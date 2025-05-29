Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк підписав новий контракт з клубом. Гравець збірної України залишатиметься в Західному Лондоні до літа 2031 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Брентфорд розраховує на Ярмолюка

У новому контракті є пункт, за яким угоду можна буде продовжити ще на один рік. Таким чином керівництво Брентфорда продемонструвало свою зацікавленість у подальшій співпраці.

Ярмолюк прокоментував підписання нового контракту.

Я дуже радий підписати новий контракт з першою командою. Це додає мені більше енергії, щоб працювати ще старанніше,

– цитує Ярмолюка сайт "бджіл".

Ярмолюк підписав шестирічний контракт з Брентфордом / фото клубу

Кар'єра Ярмолюка в Брентфорді

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк став гравцем Брентфорда влітку 2022 року. "Бджоли" заплатили Дніпру-1 за талановитого футболіста 1,5 мільйона євро. На момент трансферу Єгору було 18 років.

Спочатку півзахисник грав за молодіжну команду, а свій дебютний матч за основу зіграв 8 листопада 2022 року в Кубку ліги проти Джиллінгема. У Прем'єр-лізі Ярмолюк вперше зіграв 21 жовтня 2023 року в переможному поєдинку з Бернлі (3:0).

Відтоді українець зіграв за головну команду 66 поєдинків. Прикметно, що в 9 з 10 останніх матчів АПЛ сезону-2024/25 Ярмолюк вийшов в основному складі.

Наразі його трансферна вартість становить 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд не відпускає Ярмолюка на молодіжне Євро-2025 через проблеми зі здоров'ям. Турнір у Словаччині стартує вже 11 червня.