Егор Ярмолюк не смог доиграть матч Брентфорда против Манчестер Сити. Существует вероятность, что хавбек не сможет помочь сборной Украины в октябрьских играх.

Сборная Украины по футболу готовится к октябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2026. Накануне сбора команда Сергея Реброва может недосчитаться важного футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Hospital Pass.

Что с Ярмолюком?

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч АПЛ между Брентфордом и Манчестер Сити. Встреча завершилась минимальной победой манкунианцев, а с первых минут в составе лондонцев вышел украинец Егор Ярмолюк.

На 73-й минуте хавбек получил травму и попросил замену у тренера. Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк у себя в телеграм-канале сообщил, что это может быть серьезное повреждение.

Скорее всего, проблема с голеностопом. Егор хромал еще в середине второго тайма после жесткого столкновения (накладки). И когда поскользнулся, попросил замену. Зная Егора, он вряд ли просил бы замену, если бы это было что-то несерьезное. Нужно ждать обследования. Для сборной это могут быть плохие новости,

– написал Бабелюк.

Правда, позже спортивный врач немного успокоил фанатов. Дмитрий сообщил, что Ярмолюк избежал тяжелой травмы и должен приехать в лагерь сборной. Но его участие в матчах возможно только после обследования.

Предварительно, будто, ничего слишком серьезного. Последствия болезненного стыка. Была накладка, что вызвала боль, которая не стихала. Решили перестраховаться. Сборная, вроде, не под угрозой, но перед поездкой должны были бы сделать хотя бы контрольное УЗИ, чтобы точно удостовериться, что все окей,

– резюмировал врач.

Отметим, что Егор в этом сезоне стал основным игроком Брентфорда. Полузащитник выходил в старте в каждом из семи матчей АПЛ и записал на свой счет один ассист.

Его команда занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Напомним, что в этом году Егор дебютировал за сборную Украины и провел за нее уже четыре матча.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026