"Порвал бы его": 41-летний россиянин, который побеждал украинца, бессмысленно бросил вызов Усику

Бывший российский боксер Егор Мехонцев пробил дно. Россиянин бессмысленно высказался о тотальной доминации и своей победе в гипотетическом бою против Александра Усика.

Егор Мехонцев рассказал, что был бы не против провести бой против Александра Усика в профессионалах. Российский экс-боксер до сих пор уверен, что смог бы одолеть непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на talkSport.

Как российский экс-боксер бросил вызов Усику?

Россиянин вспомнил свою победу над Усиком на чемпионате мира в 2009-м году. После любительского уровня Мехонцев не смог ничего достичь на профи-ринге, но разбрасывается громкими заявлениями.

Россиянин, который ничего не достиг после перехода из любителей и провел последний бой в 2017 году, также обвинил Усика в симуляциях и недостойном поведении во время поединков.

Я был бы рад профессиональному бою. Я до сих пор уверен, что порвал бы его. Мне 40, но я все еще так считаю. Я не могу ходить и говорить, что сделаю то или это – в нашей культуре это считается неприличным, – но у меня большая уверенность в себе. Если что, я готов в любое время и в любом месте,

– сказал россиянин.

Также чемпион мира-2009 обвинил Усика в симуляциях и позорном поведении во время очной битвы в любителях. Мехонцев заверил, что украинец постоянно падал на канвас, хотя он пробивал по корпусу, а не ниже пояса Александра.

К слову. Усик и Мехонцев сталкивались в полуфинале ЧМ-2009. К сожалению, в том поединке украинец проиграл россиянину со счетом 10:14. Отметим, что на том турнире Мехонцев стал чемпионом мира.

Кто такой Егор Мехонцев?

41-летний бывший российский боксер, выступавший в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

Олимпийский чемпион-2012, чемпион мира (2009, 2011) и Европы (2008, 2010).

На любительском уровне одержал 76 побед и потерпел при этом 9-ти поражений.

Боксировал на профи-ринге с 2013-го по 2017-й годы. В течение этих лет Мехонцев провел 14 боев, в которых одержал 13 побед (8 – нокаутом) при одной мировой (данные BoxRec).

Последний раз боксировал летом 2017-го, когда победил венесуэльца Гусмира Пердомо в Москве.

Кто еще из россиян бросал вызов Усику?

В октябре 2025-го Сослан Асбаров в интервью Sport24 рассказал о своей готовности подраться с Усиком. Российский боксер уверял, что шесть месяцев будет достаточно, чтобы хорошо подготовиться к битве против украинского непобедимого чемпиона.

"Вот говорят Уайлдер, Джошуа... А что у них такого? Глядя на их бои, я не вижу в них ничего фантастического. Пол года подготовки, я буду в лучших кондициях, чтобы провести бой с Александром Усиком. И я хочу показать ему, на что я способен. Понятно, что сейчас кто-то скажет: "Посмотри, где он и где ты". Я это понимаю, но я знаю, на что я способен. И я знаю, что могу показать в бою против него. Это не просто слова", – говорил россиянин.

Напомним, что Усик уже заявил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером в 2026 году. Украинский боксер Александр Грицив рассказал, зачем Усику битва против "Бронзового бомбардировщика".