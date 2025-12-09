"Порвав би його": 41-річний росіянин, який перемагав українця, безглуздо кинув виклик Усику

Колишній російський боксер Єгор Мехонцев пробив дно. Росіянин безглуздо висловився про тотальну домінацію та свою перемогу у гіпотетичному бою проти Олександра Усика.

Єгор Мехонцев розповів, що був би не проти провести бій проти Олександра Усика у професіоналах. Російський ексбоксер досі впевнений, що зміг би здолати непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на talkSport.

Як російський ексбоксер кинув виклик Усику?

Росіянин пригадав свою звитягу над Усиком на чемпіонаті світу у 2009-му році. Після аматорського рівня Мехонцев не зміг нічого досягнути на профі-рингу, але розкидується гучними заявами.

Росіянин, який нічого не досяг після переходу з аматорів і провів останній бій у 2017 році, також звинуватив Усика в симуляціях і негідній поведінці під час поєдинків.

Я був би радий професійному бою. Я досі впевнений, що порвав би його. Мені 40, але я все ще так вважаю. Я не можу ходити і казати, що зроблю те чи це – в нашій культурі це вважається непристойним, – але в мене велика впевненість у собі. Якщо що, я готовий у будь-який час і в будь-якому місці,

– сказав росіянин.

Також чемпіон світу-2009 звинуватив Усика у симуляціях та ганебній поведінці під час очної битви в аматорах. Мехонцев запевнив, що українець постійно падав на канвас, хоча він пробивав по корпусу, а не нижче пояса Олександра.

До слова. Усик та Мехонцев зіштовхувались у півфіналі ЧС-2009. На жаль, у тому поєдинку українець програв росіянину з рахунком 10:14. Відзначимо, що на тому турнірі Мехонцев став чемпіоном світу.

Хто такий Єгор Мехонцев?

41-річний колишній російський боксер, який виступав у напівважкій та важкій вагових категоріях.

Олімпійський чемпіон-2012, чемпіон світу (2009, 2011) та Європи (2008, 2010).

На аматорському рівні здобув 76 звитяг та зазнав при цьому 9-ти поразок.

Боксував на профі-рингу із 2013-го по 2017-й роки. Протягом цих років Мехонцев провів 14 боїв, у яких здобув 13 перемог (8 – нокаутом) при одній мировій (дані BoxRec).

Востаннє боксував влітку 2017-го, коли переміг венесуельця Гусмира Пердомо у Москві.

Хто ще з росіян кидав виклик Усику?

У жовтні 2025-го Сослан Асбаров в інтерв'ю Sport24 розповів про свою готовність побитись із Усиком. Російський боксер запевняв, що шість місяців буде достатньо, аби добре підготуватись до битви проти українського непереможного чемпіона.

"Ось кажуть Вайлдер, Джошуа... А що в них такого? Дивлячись на їхні бої, я не бачу в них нічого фантастичного. Пів року підготовки, я буду в найкращих кондиціях, щоб провести бій з Олександром Усиком. І я хочу показати йому, на що я здатний. Зрозуміло, що зараз хтось скаже: "Подивися, де він і де ти". Я це розумію, але я знаю, на що я здатний. І я знаю, що можу показати в бою проти нього. Це не просто слова", – говорив росіянин.

Нагадаємо, що Усик вже заявив про бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером у 2026 році. Український боксер Олександр Гриців розповів, навіщо Усику битва проти "Бронзового бомбардувальника".