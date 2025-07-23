"Всегда опускают голову": украинская бойчиха рассказала о россиянах в ММА

Российские спортсмены отстранены от участия во многих видах спорта из-за войны в Украине. Представители враждебной страны могут выступать только под "нейтральным" флагом.

Екатерина Шакалова в эксклюзивном интервью Екатерина Шакалова в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала о россиянах на соревнованиях. В частности, украинская бойчиха высказалась о представителях вражеской страны в ММА.

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Выступают ли россияне в ММА?

Екатерина Шакалова отметила что в ММА нет ограничений по участию российских спортсменов. Украинская бойчиха подчеркнула, что в основном выступают выходцы из Дагестана.

Шакалова рассказала, как обращается с российскими спортсменами во время участия на турнирах. Бойчиха заявила, что не общается с представителями вражеской страны и нет такого желания.

Я с ними не общаюсь и не имею желания, но они всегда опускают голову, когда видят украинцев, могут поздороваться (кивнуть головой - 24 канал) и пройти молча. Я раньше была подписана на российских спортсменов, мы общались в основном только на соревнованиях,

– сказала Шакалова.

Екатерина Шакалова подчеркнула, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину, она отписалась от всех спортсменов из вражеской страны. По словам бойчихи, с первых дней было понятно, что с ними не может быть какого-либо общения.

Ранее сообщали о том, что Екатерина Шакалова рассказала о переходе на украинский язык. Спортсменка ответила, важно ли это для украинцев.