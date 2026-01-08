Прославила Украину на Олимпиаде, но переехала в Россию: чем занимается фигуристка Грушина

На Зимней Олимпиаде-2006 Елена Грушина в паре с Русланом Гончаровым завоевала последнюю медаль для Украины в фигурном катании. Спортсменка вписала свое имя в историю отечественного спорта.

После завершения спортивной карьеры Елена Грушина покинула Украину. 24 Канал подготовил материал, где сейчас и чем занимается одна из самых известных украинских фигуристок.

Почему Грушина переехала в Россию?

Сезон 2004 – 2005 оказался чрезвычайно успешным для пары Елены Грушиной и Русланом Гончаровым. Украинские фигуристы в танцах на льду завоевали бронзовую медаль на Играх в Турине и "серебро" на чемпионате Европы.

Олимпийская медаль стала пиком достижений Грушиной, которая после триумфального выступления завершила любительскую карьеру.

Елена Грушина и Руслан Гончаров на ОИ-2006 / Фото Getty Images

Успешную и красивую пару фигуристов приглашали в различные ледовые шоу и туры в США, Европе, России и в Украине. Елена и Руслан находились в браке с 1995 года. Они жили и тренировались в Америке в штате Коннектикут, где приобрели дом.

Однако после Олимпиады их отношения дали трещину. Из-за мелких разногласий и ссор их брак фактически распался. В 2007 году Грушину и Гончарова пригласили на российское телешоу "Танцы на льду". Партнером Елены стал телеведущий Михаил Зеленский. Постепенно их отношения из деловых переросли в романтические.

Грушина и Зеленский на шоу "Танцы на льду" / Фото из российских СМИ

Зеленский подкупил известную спортсменку своим вниманием. Он постоянно делал ей различные подарки, дарил цветы и приглашал на свидания. Показательным стал момент, когда к Грушиной приехала мама. Во время прогулки они заблудились в Москве. После звонка Михаил сразу приехал за ними, подарив женщинам букеты роз.

Рядом с Мишей я чувствовала себя очень комфортно, спокойно. И однажды четко поняла: с этим мужчиной я готова пойти в новую жизнь с легкой душой. Конечно, если бы можно было увезти Мишу в Штаты, я бы чувствовала себя намного увереннее в завтрашнем дне. Понимаете, я влюблена в Америку. И до встречи с Мишей у меня и в мыслях не было что-то менять,

– рассказывала Грушина.

Так после 10 лет жизни в Соединенных Штатах Америки Грушина переехала в Москву, где вышла замуж за Михаила Зеленского.

Где сейчас и чем занимается Грушина?

В 2008 году Грушина родила российскому телеведущему дочь Софию. Через четыре года у пары родился еще один ребенок – девочка Полина. Елена нашла себе работу тренером, окончательно поселившись в России.

Однако в 2014 году их брак развалился. Журналист женился на блогерше Миле Рубинчик. Дочери остались с матерью и влиятельный телеведущий пытался через суды добиться участия в ихнем воспитании. Кроме того, бывшая пара не могла поделить совместное имущество. В начале 2022 года ведущий внезапно умер в Доминикане, где был на отдыхе.

В 2020 году Грушина в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал финансист Илья Рачков. Супружеская пара много путешествует, о чем Елена рассказывает своим подписчикам в инстаграме.

Грушина с мужем и детьми на отдыхе / Фото из инстаграма фигуристки

Старшая дочь Грушиной занимается синхронным плаванием и танцами. Младшая тоже увлекается спортом. Полина участвует в соревнованиях по художественной гимнастике.

Сейчас бывшая украинская фигуристка продолжает жить в России. А вот продолжает ли тренерскую деятельность – точно не известно.

Как Грушина отреагировала на войну в Украине?

Уроженка Одессы полностью интегрировалась в российское общество. В социальных сетях она никоим образом не упоминает войну в Украине.

Грушина не сделала никаких публичных заявлений об осуждении агрессии, или о поддержке действий России. Она сконцентрирована на семейной жизни.

Полина Грушина со своими тренерами / Фото из инстаграма фигуристки

Дочери фигуристки выступают в российских соревнованиях. В частности Полина в ноябре 2025 года стала чемпионкой Открытого турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Елены Шаламовой.