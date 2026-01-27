"Воняет газом": олимпийская чемпионка по фехтованию поскандалила в детском учреждении

Украинская саблистка Елена Кравацкая попала в неприятную ситуацию в Одессе в детской игровой зоне. Спортсменка решила поделиться горьким опытом с пользователями сети.

Кравацкая проводила время с семьей, но досуг был испорчен безответственным отношением работников игровой зоны. Речь шла о безопасности ребенка, рассказала спортсменка в фейсбуке.

Что произошло с Еленой Кравацкой в Одессе?

Олимпийская чемпионка Парижа рассказала, что пришла в игровое пространство, оплатила билет и, войдя в помещение, почувствовала запах газа.

Администраторы объяснили это тем, чтобы якобы включили отопление и через вентиляцию запах попал в заведение. Однако Кравацкая ответила, что газ – это всегда опасность, и сама она в подобных ситуациях уже дважды теряла сознание. Поэтому рисковать здоровьем ребенка не намеревалась.

Однако спортсменке отказались вернуть деньги или заменить билет на другой день. Ей заявили, что это ее собственная проблема, и вообще, мол, она первая, кто жалуется.

Кравацкая решила обнародовать видео спора, чтобы отстоять нормальный сервис и уважение к гостям.

Елена Кравацкая поссорилась с администраторами в детском учреждении – смотрите видео:

Елена призвала бизнес к ответственности и посоветовала подписчикам не молчать, чтобы подобные ситуации не стали нормой.

Чем известна Елена Кравацкая?