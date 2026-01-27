"Воняет газом": олимпийская чемпионка по фехтованию поскандалила в детском учреждении
- Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая поссорилась с администраторами детской игровой зоны в Одессе из-за запаха газа.
- Спортсменке отказались вернуть средства за билет, и она решила обнародовать видео спора, призывая к ответственности бизнес.
Украинская саблистка Елена Кравацкая попала в неприятную ситуацию в Одессе в детской игровой зоне. Спортсменка решила поделиться горьким опытом с пользователями сети.
Кравацкая проводила время с семьей, но досуг был испорчен безответственным отношением работников игровой зоны. Речь шла о безопасности ребенка, рассказала спортсменка в фейсбуке.
Что произошло с Еленой Кравацкой в Одессе?
Олимпийская чемпионка Парижа рассказала, что пришла в игровое пространство, оплатила билет и, войдя в помещение, почувствовала запах газа.
Администраторы объяснили это тем, чтобы якобы включили отопление и через вентиляцию запах попал в заведение. Однако Кравацкая ответила, что газ – это всегда опасность, и сама она в подобных ситуациях уже дважды теряла сознание. Поэтому рисковать здоровьем ребенка не намеревалась.
Однако спортсменке отказались вернуть деньги или заменить билет на другой день. Ей заявили, что это ее собственная проблема, и вообще, мол, она первая, кто жалуется.
Кравацкая решила обнародовать видео спора, чтобы отстоять нормальный сервис и уважение к гостям.
Елена Кравацкая поссорилась с администраторами в детском учреждении – смотрите видео:
Елена призвала бизнес к ответственности и посоветовала подписчикам не молчать, чтобы подобные ситуации не стали нормой.
Чем известна Елена Кравацкая?
Кроме золотой олимпийской награды в Париже, Елена, по информации из Википедии, имеет также серебро Олимпиады-2016 в Рио.
На чемпионатах мира и чемпионатах Европы Кравацкая получала в команде серебряные и бронзовые медали.
На Европейских играх 2015 года в Баку Кравацкая стала чемпионкой в командной сабле.