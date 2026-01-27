Укр Рус
Sport News 24 Другие виды спорта "Воняет газом": олимпийская чемпионка по фехтованию поскандалила в детском учреждении
27 января, 19:02
2

"Воняет газом": олимпийская чемпионка по фехтованию поскандалила в детском учреждении

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая поссорилась с администраторами детской игровой зоны в Одессе из-за запаха газа.
  • Спортсменке отказались вернуть средства за билет, и она решила обнародовать видео спора, призывая к ответственности бизнес.

Украинская саблистка Елена Кравацкая попала в неприятную ситуацию в Одессе в детской игровой зоне. Спортсменка решила поделиться горьким опытом с пользователями сети.

Кравацкая проводила время с семьей, но досуг был испорчен безответственным отношением работников игровой зоны. Речь шла о безопасности ребенка, рассказала спортсменка в фейсбуке.

Смотрите также Позор: Эстонию лишили Евро по фехтованию из-за "нейтральных" россиян

Что произошло с Еленой Кравацкой в Одессе?

Олимпийская чемпионка Парижа рассказала, что пришла в игровое пространство, оплатила билет и, войдя в помещение, почувствовала запах газа.

Администраторы объяснили это тем, чтобы якобы включили отопление и через вентиляцию запах попал в заведение. Однако Кравацкая ответила, что газ – это всегда опасность, и сама она в подобных ситуациях уже дважды теряла сознание. Поэтому рисковать здоровьем ребенка не намеревалась.

Однако спортсменке отказались вернуть деньги или заменить билет на другой день. Ей заявили, что это ее собственная проблема, и вообще, мол, она первая, кто жалуется.

Кравацкая решила обнародовать видео спора, чтобы отстоять нормальный сервис и уважение к гостям.

Елена Кравацкая поссорилась с администраторами в детском учреждении – смотрите видео:

Елена призвала бизнес к ответственности и посоветовала подписчикам не молчать, чтобы подобные ситуации не стали нормой.

Чем известна Елена Кравацкая?

  • Кроме золотой олимпийской награды в Париже, Елена, по информации из Википедии, имеет также серебро Олимпиады-2016 в Рио.

  • На чемпионатах мира и чемпионатах Европы Кравацкая получала в команде серебряные и бронзовые медали.

  • На Европейских играх 2015 года в Баку Кравацкая стала чемпионкой в командной сабле.