Кравацька проводила час з родиною, але дозвілля було зіпсоване безвідповідальним ставленням працівників ігрової зони. Йшлося про безпеку дитини, розповіла спортсменка у фейсбуці.

Що сталося з Оленою Кравацькою в Одесі?

Олімпійська чемпіонка Парижа розповіла, що прийшла до ігрового простору, оплатила квиток і, увійшовши до приміщення, відчула запах газу.

Адміністратори пояснили це тим, щоб нібито увімкнули опалення і через вентиляцію запах потрапив до закладу. Проте Кравацька відповіла, що газ – це завжди небезпека, і сама вона у подібних ситуаціях вже двічі втрачала свідомість. Тож ризикувати здоров'ям дитини не мала наміру.

Проте спортсменці відмовилися повернути кошти чи замінити квиток на інший день. Їй заявили, що це її власна проблема, і взагалі, мовляв, вона перша, хто скаржиться.

Кравацька вирішила оприлюднити відео суперечки, щоб відстояти нормальний сервіс та повагу до гостей.

Олена Кравацька посварилася з адміністраторами у дитячому закладі – дивіться відео:

Олена закликала бізнес до відповідальності і порадила підписникам не мовчати, щоб подібні ситуації не стали нормою.

Чим відома Олена Кравацька?