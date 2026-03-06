Интересуются и поддерживают Зеленского: футболист сборной Украины об отношении США к войне

Украинский футболист Евгений Чеберко выступает на позиции центрального защитника в клубе Коламбус Крю. Он рассказал о своих впечатлениях относительно того, как американцы воспринимают войну России против Украины и отношение к президенту Владимиру Зеленскому.

Футболист в интервью "Трибуне" сказал, что его часто спрашивают о ситуации в Украине, особенно на различных ивентах. Одноклубники интересуются новостями примерно раз в неделю, когда происходит что-то важное.

Как Чеберко прокомментировал поддержку американцев?

Американцы уважают украинцев за решительность и отстаивание своей независимости и достоинства, даже в сложных обстоятельствах.

Они все очень поддерживают Украину. Считают, что Зеленский много делает для нашей страны, не боится высказывать свое мнение и бороться за наши права,

– отметил футболист.

По медиа, Чеберко признался, что преимущественно следит за украинскими новостями, а американские издания читает редко.

Если что-то громкое происходит, думаю, большие газеты, как New York Times, обязательно об этом пишут,

– сказал он.

Что известно о Евгении Чеберко?