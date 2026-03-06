Футболист в интервью "Трибуне" сказал, что его часто спрашивают о ситуации в Украине, особенно на различных ивентах. Одноклубники интересуются новостями примерно раз в неделю, когда происходит что-то важное.
Как Чеберко прокомментировал поддержку американцев?
Американцы уважают украинцев за решительность и отстаивание своей независимости и достоинства, даже в сложных обстоятельствах.
Они все очень поддерживают Украину. Считают, что Зеленский много делает для нашей страны, не боится высказывать свое мнение и бороться за наши права,
– отметил футболист.
По медиа, Чеберко признался, что преимущественно следит за украинскими новостями, а американские издания читает редко.
Если что-то громкое происходит, думаю, большие газеты, как New York Times, обязательно об этом пишут,
– сказал он.
Что известно о Евгении Чеберко?
Свою профессиональную карьеру начал в клубе Днепр в 2016 году, где дебютировал в Премьер-лиге, провел около 15 матчей и забил свой первый профессиональный гол в апреле 2017 года.
После этого он перешел в Зарю, где выступал с 2017 по 2020 год, закрепился как центральный защитник и сыграл более 60 матчей в высшем дивизионе Украины.
- В 2020 году провел короткий период в австрийском клубе ЛАСК, где сыграл 7 матчей в Бундеслиге.
- Следующим этапом стало выступление за хорватский клуб Осиек с 2021 по 2023 год. Сначала он играл на условиях аренды, а затем переход стал постоянным, и за это время он провел более 60 матчей.
- С 2023 года Чеберко играет в США за Коламбус Крю, где стал ключевым защитником команды, информирует transfermarkt.
Он также привлекался к молодежным и взрослым сборным Украины, дебютировал в национальной команде в 2020 году.