В этом сезоне Шахтер выбрал для домашних матчей стадион в Кракове. Однако уже ближайшую встречу в Лиге конференций "горняки" могут провести не в Польше, сообщает Göztepeliler.
Как турки обратились к Шахтеру?
Соперником дончан по 1/8 финала станет польский Лех. После этого главный тренер Шахтера Арда Туран заявил, что хотел бы сыграть номинально домашний в Турции.
Коуч Шахтера допустил, что матч мог бы пройти в Измире на стадионе Гезтепе. В ответ на эту реплику фанаты турецкого клуба вывесили баннер в поддержку "горняков".
Наш дом – ваш дом,
– написали фанаты на баннере.
Болельщики Гезтепе поддержали донецкий Шахтер / фото Göztepeliler
В ответ на этот жест Туран сделал сообщение у себя в инстаграм, в котором поблагодарил болельщиков Гезтепе. Однако финальное решение будет принимать УЕФА, ведь не факт, что союз позволит команде менять домашний стадион во время сезона.
Хотел бы поблагодарить Гезтепе и президента клуба, а также болельщиков за приглашение нас в Измир с гостеприимством. Они заставили нас чувствовать, что Измир – это тоже наш дом. Мы никогда не забудем их поддержку. Знайте, что наш дом тоже будет всегда вашим домом,
– пишет Туран.
Ответ тренера Шахтера фанатам Гезтепе / фото из инстаграма Турана
Интересно, что Арда никогда не был связан с клубом Гезтепе. В качестве игрока полузащитник представлял Галатасарай, Манисаспор, Барселону, Атлетико и Истанбул Башакшехир. Также Туран тренировал Эюпспор перед переходом в Шахтер.
Как Шахтер выступает в сезоне 2025 – 2026?
- "Горняки" летом сменили главного тренера, пригласив Арду Турана вместо Марино Пушича. Шахтер ожидаемо борется за чемпионство в УПЛ, хотя их результаты не всегда были убедительны.
- Шахтер умудрился проиграть ЛНЗ со счетом 1:4 и сыграл несколько ничейных результатов с середняками. В конце концов команда Арды Турана лидирует в чемпионате Украины.
- Дончане опережают ЛНЗ на три балла. В свою очередь Полесье отстает на 5 очков, а Динамо – на 9. При этом Шахтер не смог пройти квалификацию Лиги Европы, вылетев от Панатинаикоса.
- "Горняки" выпали в Лигу конференций, где заняли шестое место в основной стадии и выиграли 4 из шести матчей. Это позволило Шахтеру напрямую попасть в 1/8 финала, где будут противостоять Леху.
- Первая встреча пройдет в Познани 12 марта, тогда как ответный матч будет домашним для Шахтера и состоится 19-го числа. В случае прохода дальше донетчане сыграют против АЗ или Спарты.