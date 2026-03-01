В этом сезоне Шахтер выбрал для домашних матчей стадион в Кракове. Однако уже ближайшую встречу в Лиге конференций "горняки" могут провести не в Польше, сообщает Göztepeliler.

По теме "Он разрушает Украину": в Шахтере выступили с резким заявлением о возвращении россиян в футбол

Как турки обратились к Шахтеру?

Соперником дончан по 1/8 финала станет польский Лех. После этого главный тренер Шахтера Арда Туран заявил, что хотел бы сыграть номинально домашний в Турции.

Коуч Шахтера допустил, что матч мог бы пройти в Измире на стадионе Гезтепе. В ответ на эту реплику фанаты турецкого клуба вывесили баннер в поддержку "горняков".

Наш дом – ваш дом,

– написали фанаты на баннере.



Болельщики Гезтепе поддержали донецкий Шахтер / фото Göztepeliler

В ответ на этот жест Туран сделал сообщение у себя в инстаграм, в котором поблагодарил болельщиков Гезтепе. Однако финальное решение будет принимать УЕФА, ведь не факт, что союз позволит команде менять домашний стадион во время сезона.

Хотел бы поблагодарить Гезтепе и президента клуба, а также болельщиков за приглашение нас в Измир с гостеприимством. Они заставили нас чувствовать, что Измир – это тоже наш дом. Мы никогда не забудем их поддержку. Знайте, что наш дом тоже будет всегда вашим домом,

– пишет Туран.



Ответ тренера Шахтера фанатам Гезтепе / фото из инстаграма Турана

Интересно, что Арда никогда не был связан с клубом Гезтепе. В качестве игрока полузащитник представлял Галатасарай, Манисаспор, Барселону, Атлетико и Истанбул Башакшехир. Также Туран тренировал Эюпспор перед переходом в Шахтер.

