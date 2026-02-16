Клубы из России не допускают к еврокубкам, а сборные не имеют возможности выступать на чемпионатах мира и Европы. Очередную волну обсуждений относительно санкций против россиян вызвало громкое заявление президента ФИФА, сообщает Yahoo.

По теме Подгорело от Инфантино: журналист предложил провести матч между Украиной и Россией в Киеве

Что в Шахтере думают о ФИФА?

Джанни Инфантино высказался за возвращение России в международные соревнования высказался за возвращение России к международным соревнованиям. По мнению швейцарца, санкции не дали эффект, а футбол иг бы объединить россиян и европейцев.

Немало известных людей разнесли вдребезги такое заявление главы ФИФА. Свое мнение относительно Инфантино высказал и донецкий Шахтер. Генеральный директор клуба Сергей Палкин раскритиковал швейцарца за пророссийскую позицию.

"Было бы лучше, если бы он приехал и увидел, что здесь происходит. Говорят, что футбол следует отделить от политики. Это неправильно, потому что футбол – часть нашей жизни. Это игра, которую смотрят миллионы или даже миллиарды людей. Инфантино поддерживает Россию и разрушает Украину. Похоже, что он игнорирует Украину. Для меня это непонятно", – заявил Палкин.

Я совсем не понимаю, что он думает. У нас уже четыре года войны. Инфантино всегда говорит, что мы – одна футбольная семья, но он никогда не обращает внимания на украинский футбол. Он делает все, чтобы разрушить наш футбол, а не защитить его и помочь. Самая большая проблема возникает ночью, потому что россияне пытаются бомбить наши города именно ночью,

– считает гендиректор "горняков".

Как Шахтер страдает от войны?

Шахтер особенно пострадал от действий ФИФА в 2022 году. Тогда организация позволила легионерам в одностороннем порядке покидать украинские клубы и искать себе новые команды.

Из-за этого донетчане потеряли более 10-ти иностранных футболистов, за которых не были выручены рыночные деньги. Кроме того, Палкин рассказал о сложности функционирования клуба во время войны.

Иногда наша команда не спит всю ночь, а на следующий день нам приходится играть официальный матч. То есть какой футбол мы можем демонстрировать, когда не спим? Все понимают, какая у нас опасная ситуация. Я потратил много времени на общение с агентами и родителями, пытаясь убедить их приехать. Мы не можем конкурировать за игроков так, как делали это до войны,

– рассказал Сергей.

Какие результаты у Шахтера в сезоне 2025 – 2026?

Напомним, что Шахтер в текущем сезоне не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы и опустился до третьего по рангу еврокубка. В основном этапе Лиги конференций "горняки" заняли шестое место и квалифицировались напрямую в 1/8 финала.

При этом уже четвертый год дончане и другие украинские клубы вынуждены проводить домашние еврокубковые матчи за рубежом. Что же касается УПЛ, то на зимнюю паузу Шахтер ушел вторым в турнирной таблице. ЛНЗ опережает "горняков" благодаря победе в очной встрече.

Что известно о санкциях против России в футболе?