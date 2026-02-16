Клуби з Росії не допускають до єврокубків, а збірні не мають змоги виступати на чемпіонатах світу та Європи. Чергову хвилю обговорень щодо санкцій проти росіян спричинила гучна заява президента ФІФА, повідомляє Yahoo.
До теми Підгоріло від Інфантіно: журналіст запропонував провести матч між Україною та Росією у Києві
Що в Шахтарі думають про ФІФА?
Джанні Інфантіно висловився за повернення Росії до міжнародних змагань. На думку швейцарця, санкції не дали ефект, а футбол іг би об'єднати росіян та європейців.
Чимало відомих людей рознесли вщент таку заяву голови ФІФА. Свою думку щодо Інфантіно висловив і донецький Шахтар. Генеральний директор клубу Сергій Палкін розкритикував швейцарця за проросійську позицію.
"Було б краще, якби він приїхав і побачив, що тут відбувається. Кажуть, що футбол слід відділити від політики. Це неправильно, бо футбол – частина нашого життя. Це гра, яку дивляться мільйони чи навіть мільярди людей. Інфантіно підтримує Росію і руйнує Україну. Схоже, що він ігнорує Україну. Для мене це незрозуміло", – заявив Палкін.
Я зовсім не розумію, що він думає. У нас уже чотири роки війни. Інфантіно завжди говорить, що ми – одна футбольна родина, але він ніколи не звертає уваги на український футбол. Він робить усе, щоб зруйнувати наш футбол, а не захистити його та допомогти. Найбільша проблема виникає вночі, бо росіяни намагаються бомбити наші міста саме вночі,
– вважає гендиректор "гірників".
Як Шахтар страждає від війни?
Шахтар особливо постраждав від дій ФІФА у 2022 році. Тоді організація дозволила легіонерам в односторонньому порядку залишати українські клуби та шукати собі нові команди.
Через це донеччани втратили більше 10-ти іноземних футболістів, за яких не були виручені ринкові гроші. Крім того, Палкін розповів про складність функціонування клубу під час війни.
Іноді наша команда не спить цілу ніч, а наступного дня нам доводиться грати офіційний матч. Тобто який футбол ми можемо демонструвати, коли не спимо? Усі розуміють, яка в нас небезпечна ситуація. Я витратив багато часу на спілкування з агентами та батьками, намагаючись переконати їх приїхати. Ми не можемо конкурувати за гравців так, як робили це до війни,
– розповів Сергій.
Які результати у Шахтаря в сезоні 2025 – 2026?
Нагадаємо, що Шахтар у поточному сезоні не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи та опустився до третього за рангом єврокубка. У основному етапі Ліги конференцій "гірники" посіли шосте місце та кваліфікувались напряму в 1/8 фіналу.
При цьому вже четвертий рік донеччани та інші українські клуби змушені проводити домашні єврокубкові матчі закордоном. Що ж стосується УПЛ, то на зимову паузу Шахтар пішов другим в турнірній таблиці. ЛНЗ випереджає "гірників" завдяки перемозі в очній зустрічі.
Що відомо про санкції проти Росії у футболі?
- Після початку повномасштабної війни в Україні УЄФА застосував санкції проти Росії. Збірна країни-агресорки грає лише товариські матчі, залишаючись відстороненою від чемпіонатів світу та Європи.
- УЄФА при цьому ігнорує співучасть Білорусі у війні. Санкції проти цієї країни не застосовані, її клуби та збірні продовжують грати офіційні ігри під своїм прапором та гімном.
- Окрім цього, російські та білоруські гравці без проблем виступають в європейських клубах. На щастя, поки що Рада ФІФА не планує розглядати питання повернення Росії у футбол, повідомляє The Times.
- Цікаво, що у 2024 році УЄФА вже приймав рішення про зняття санкцій з юнацьких команд Росії та допускав їх до міжнародних змагань. Проте багато країн Європи відмовились грати з терористами, тому бан довелось відновити.