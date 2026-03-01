Цього сезону Шахтар обрав для домашніх матчів стадіон у Кракові. Проте вже наближчу зустріч у Лізі конференцій "гірники" можуть провести не в Польщі, повідомляє Göztepeliler.

Як турки звернулись до Шахтаря?

Суперником донеччан по 1/8 фіналу стане польський Лех. Після цього головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що хотів би зіграти номінально домашній в Туреччині.

Коуч Шахтаря допустив, що матч міг би пройти в Ізмірі на стадіоні Гезтепе. У відповідь на цю репліку фанати турецького клубу вивісили банер на підтримку "гірників".

Наш дім – ваш дім,

– написали фанати на банері.



Вболівальники Гезтепе підтримали донецький Шахтар / фото Göztepeliler

У відповідь на цей жест Туран зробив допис у себе в інстаграм, в якому подякував вболівальникам Гезтепе. Проте фінальне рішення прийматиме УЄФА, адже не факт, що союз дозволить команді міняти домашній стадіон під час сезону.

Хотів би подякувати Гезтепе та президенту клубу, а також вболівальникам за запрошення нас до Ізміру із гостинністю. Вони змусили нас відчувати, що Ізмір – це теж наш дім. Ми ніколи не забудемо їх підтримку. Знайте, що наш дім теж буде завжди вашим домом,

– пише Туран.



ВІдповідь тренера Шахтаря фанатам Гезтепе / фото з інстаграму Турана

Цікаво, що Арда ніколи не був пов'язаний із клубом Гезтепе. В якості гравця півзахисник представляв Галатасарай, Манісаспор, Барселону, Атлетіко та Істанбул Башакшехір. Також Туран тренував Еюпспор перед переходом в Шахтар.

