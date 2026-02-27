За вихід до наступного раунду "гірники" змагатимуться з польським Лехом, повідомляє 24 канал.

Що відомо про суперника Шахтаря?

Команда стартувала у Лізі чемпіонів УЄФА, дійшла до третього кваліфікаційного раунду, після чого продовжила шлях у Лізі Європи та Лізі конференцій, де вийшла до стадії плей‑оф.

Особливої уваги заслуговує результативна форма капітана Мікаеля Ішкака, який став одним із головних бомбардирів Ліги конференцій.

У сезоні 2022/2023 польська команда навіть дійшла до четвертьфіналу Ліги конференцій, що стало одним із найуспішніших єврокубкових виступів у сучасній історії клубу.

Перші матчі цього етапу відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – через тиждень, 19 березня.

Що відомо про Лігу Конференцій сезону 2025/2026?

  • Фінал турніру відбудеться 27 травня 2026 року у Ляйпціґу (Німеччина).

  • До основної стадії потрапили 36 клубів, серед яких є представники країн із різною футбольною історією.

  • Після завершення шостої гри лігової фази найкращі 8 команд одразу виходять у 1/8 фіналу, тоді як команди, що посіли місця з 9-го по 24-е, грають у плей‑оф на вибування, щоб визначити, хто продовжить боротьбу.

  • Переможець Ліги конференцій отримує не лише трофей, а й право виступати в груповому турнірі Ліги Європи сезону 2026/2027, якщо він не потрапив туди через результати національного чемпіонату.