За вихід до наступного раунду "гірники" змагатимуться з польським Лехом, повідомляє 24 канал.

Що відомо про суперника Шахтаря?

Команда стартувала у Лізі чемпіонів УЄФА, дійшла до третього кваліфікаційного раунду, після чого продовжила шлях у Лізі Європи та Лізі конференцій, де вийшла до стадії плей‑оф.

Особливої уваги заслуговує результативна форма капітана Мікаеля Ішкака, який став одним із головних бомбардирів Ліги конференцій.

У сезоні 2022/2023 польська команда навіть дійшла до четвертьфіналу Ліги конференцій, що стало одним із найуспішніших єврокубкових виступів у сучасній історії клубу.

Перші матчі цього етапу відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – через тиждень, 19 березня.

Що відомо про Лігу Конференцій сезону 2025/2026?