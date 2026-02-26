Позицію клубів визначали результати за останні 5 сезонів, упродовж яких українські команди суттєво здали на міжнародній арені через повномасштабну війну і втрату легіонерів. Тому у топ-50 українців немає, пише IFFHS.

Дивіться також ФІФА опублікувала рейтинг збірних: на якому місці Україна завершила 2025 рік

Якими стали українські клуби у рейтингу найкращих?

Донецький Шахтар єдиним серед українських колективів зміг потрапити до чільної сотні. "Гірники" посіли 87-е місце, ставши сусідами у таблиці команд з Південної Америки Хуніор і Серро Портеньйо. Серед європейських команд трохи вище опинилися Фрайбург і Мідтьюлланд.

Київське Динамо стало 157-им. Цікаво, що одразу після киян йде кіпрський Пафос, який не пустив їх до групової стадії Ліги чемпіонів, вибивши у третьому раунді кваліфікації. А на сходинку вище – французький Ланс.

Третім представником України стала луганська Зоря. Вона у рейтингу посіла 364-е місце, обігнавши з європейців Сігму Оломуц з Чехії і турецький Кайсеріспор.

Які клуби увійшли до топ-10 за останні 5 років?

Найкраща команда планети – мадридський Реал, у якого за цей час дві перемоги в Лізі чемпіонів і два титули чемпіонів Іспанії. Манчестер Сіті зупинився на другій сходинці, а бразильський Фламенго став третім.

Найкращі клуби 2021 – 2025 (IFFHS)