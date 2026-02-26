Позицию клубов определяли результаты за последние 5 сезонов, в течение которых украинские команды существенно сдали на международной арене из-за полномасштабной войны и потери легионеров. Поэтому в топ-50 украинцев нет, пишет IFFHS.

Какими стали украинские клубы в рейтинге лучших?

Донецкий Шахтер единственным среди украинских коллективов смог попасть в главную сотню. "Горняки" заняли 87-е место, став соседями в таблице команд из Южной Америки Хуниор и Серро Портеньо. Среди европейских команд чуть выше оказались Фрайбург и Мидтьюлланд.

Киевское Динамо стало 157-ым. Интересно, что сразу после киевлян идет кипрский Пафос, который не пустил их в групповую стадию Лиги чемпионов, выбив в третьем раунде квалификации. А на ступеньку выше – французский Ланс.

Третьим представителем Украины стала луганская Заря. Она в рейтинге заняла 364-е место, обогнав из европейцев Сигму Оломуц из Чехии и турецкий Кайсериспор.

Какие клубы вошли в топ-10 за последние 5 лет?

Лучшая команда планеты – мадридский Реал, у которой за это время две победы в Лиге чемпионов и два титула чемпионов Испании. Манчестер Сити остановился на второй строчке, а бразильский Фламенго стал третьим.

Лучшие клубы 2021 – 2025 (IFFHS)

  1. Реал Мадрид, Испания
  2. Манчестер Сити, Англия
  3. Фламенго, Бразилия
  4. ПСЖ, Франция
  5. Палмейрас, Бразилия
  6. Бавария, Германия
  7. Интер, Италия
  8. Челси, Англия
  9. Барселона, Испания
  10. Ливерпуль, Англия