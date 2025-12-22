Последнее обновление в 2025 году ФИФА опубликовала 22 декабря. Сборная Украины с ноября не проводила матчей, а потому сохранила в рейтинге 28 место, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.

Какие места в рейтинге ФИФА занимают соперники Украины по плей-офф?

Среди европейских сборных УЕФА "сине-желтые" занимают 14 место. В своем активе команда Сергея Реброва имеет 1557,47 балла.

Возглавляет рейтинг чемпион Евро-2024 сборная Испании, которая опережает победителей Мундиаля-2022 Аргентину и вице-чемпионов мира Францию. Страна-агрессор, которой ФИФА исправно начисляет баллы, занимает 33 место.

Соперник сборной Украины по плей-офф отбора на ЧМ-2026 команда Швеции находится на 43-й строчке рейтинга. Потенциальные оппоненты по финалу отбора Польша и Албания занимают 31 и 63 позиции соответственно.

Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 22.12.2025

Позиция Название сборной Баллы 1. Испания 1877,18 2. Аргентина 1873,33 3. Франция 1870,00 4. Англия 1834,12 5. Бразилия 1760,46 6. Португалия 1760,38 7. Нидерланды 1756,27 8. Бельгия 1730,71 9. Германия 1724,15 10. Хорватия 1716,88 28. Украина 1557,47 31. Польша 1532,04 43. Швеция 1487,13 63. Албания 1401,07

Когда сборная Украины сыграет следующий матч?