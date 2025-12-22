Последнее обновление в 2025 году ФИФА опубликовала 22 декабря. Сборная Украины с ноября не проводила матчей, а потому сохранила в рейтинге 28 место, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.
Читайте также Какие шансы у Украины пробиться на ЧМ-2026 по футболу
Какие места в рейтинге ФИФА занимают соперники Украины по плей-офф?
Среди европейских сборных УЕФА "сине-желтые" занимают 14 место. В своем активе команда Сергея Реброва имеет 1557,47 балла.
Возглавляет рейтинг чемпион Евро-2024 сборная Испании, которая опережает победителей Мундиаля-2022 Аргентину и вице-чемпионов мира Францию. Страна-агрессор, которой ФИФА исправно начисляет баллы, занимает 33 место.
Соперник сборной Украины по плей-офф отбора на ЧМ-2026 команда Швеции находится на 43-й строчке рейтинга. Потенциальные оппоненты по финалу отбора Польша и Албания занимают 31 и 63 позиции соответственно.
Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 22.12.2025
|
Позиция
|
Название сборной
|
Баллы
|
1.
|
Испания
|
1877,18
|
2.
|
Аргентина
|
1873,33
|
3.
|
Франция
|
1870,00
|
4.
|
Англия
|
1834,12
|
5.
|
Бразилия
|
1760,46
|
6.
|
Португалия
|
1760,38
|
7.
|
Нидерланды
|
1756,27
|
8.
|
Бельгия
|
1730,71
|
9.
|
Германия
|
1724,15
|
10.
|
Хорватия
|
1716,88
|
28.
|
Украина
|
1557,47
|
31.
|
Польша
|
1532,04
|
43.
|
Швеция
|
1487,13
|
63.
|
Албания
|
1401,07
Когда сборная Украины сыграет следующий матч?
- По итогам квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины заняла второе место в группе D. Команда Сергея Реброва не сумела пробиться напрямую на Мундиаль, а попала в раунд плей-офф.
- В первом полуфинале "сине-желтые" встретятся со Швецией. Встреча запланирована на 26 марта и состоится в Испании на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия" (данные УАФ).
- В случае положительного результата Украина выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сыграет с победителем дуэли Албания – Польша.
- Отметим, что в Вашингтоне уже состоялась жеребьевка чемпионата мира-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников.