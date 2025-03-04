Однако футбольное поле до сих пор не отпускает экс-футболиста киевского Динамо. Он решил еще раз осуществить попытку возобновить карьеру.

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Где будет играть Хачериди

Евгений будет выступать под эгидой Ассоциации любительского футбола Украины. Он стал игроком Авангарда из Лозовой, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба из Харьковской области.

Детали контракта стороны не раскрывают. В новой команде Хачериди будет выступать вместе с еще одним бывшим футболистом сборной Украины Александром Гладким, который также является спортивным директором Авангарда.



Хачериди стал игроком Авангарда / Фото ФК Авангард

Справка. Последней командой Евгения Хачериди был любительский Штурм Иванков, который он покинул в конце 2023 года. В последнее время именитый защитник работал скаутом в киевском Динамо.

Напомним, что Хачериди в течение десяти лет выступал за Динамо Киев, где сделал себе имя в футболе. Он провел за "бело-синих" 237 матчей и завоевал со столичным клубом шесть трофеев.