Проте футбольне поле досі не відпускає ексфутболіста київського Динамо. Він вирішив ще раз здійснити спробу відновити кар'єру.

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Де гратиме Хачеріді

Євген виступатиме під егідою Асоціації аматорського футболу України. Він став гравцем Авангарда з Лозової, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу клубу з Харківщини.

Деталі контракту сторони не розкривають. У новій команді Хачеріді буде виступати разом із ще одним колишнім футболістом збірної України Олександром Гладким, який також є спортивним директором Авангарда.



Хачеріді став гравцем Авангарда / Фото ФК Авангард

Довідка. Останньою командою Євгена Хачеріді був аматорський Штурм Іванків, який він залишив наприкінці 2023 року. Останнім часом іменитий захисник працював скаутом у київському Динамо.

Нагадаємо, що Хачеріді протягом десяти років виступав за Динамо Київ, де зробив собі ім'я у футболі. Він провів за "біло-синіх" 237 матчів та здобув зі столичним клубом шість трофеїв.