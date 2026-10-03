Поклонника Путина из России допустили к участию в международных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Международная федерация лыжных видов спорта приняла странное решение присвоить "нейтральный" статус российскому прыгуну с трамплина Евгению Климову. Спортсмен совершенно не соответствует критерию об отсутствии участия в пропагандистских мероприятиях.

Климов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в смешанных командных соревнованиях. Вскоре после этого успеха он публично выразил поддержку путинскому режиму, пишет 24 Канал.

Путинист получил "нейтральный" статус

Согласно правилам FIS, к соревнованиям в сезоне 2026/2027 может быть допущен только тот спортсмен из России и Беларуси, который подписал декларацию о нейтралитете и соблюдает ряд требований, среди которых отсутствие связей с российской армией-убийцей и отказ от участия в пропагандистских мероприятиях.

И вот именно в отношении последнего пункта у Евгения Климова имеются очевидные нарушения, которые должны были бы сделать невозможным признание его "нейтральности". Речь идет о том, что в 2022 году он присутствовал на массовом митинге на стадионе "Лужники", который российские власти организовали вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в честь годовщины аннексии Крыма.

Тогда на сцене выступали олимпийские призеры из России, на которых была Z-символика, а сами они восхваляли диктатора Путина и бросали в толпу псевдопатриотические лозунги. Одним из таких спортсменов-пропагандистов стал Климов.

Непонятно, почему в FIS решили проигнорировать этот инцидент и позволили путинскому фанату вернуться на трамплины в следующем сезоне.

Какова ситуация в других зимних видах спорта

В отличие от FIS, Международный союз биатлонистов продолжает оставаться принципиальным и последовательным в своей позиции в отношении россиян и белорусов: их не будет на соревнованиях ни в каком статусе.

Также пока удается не допустить возвращения представителей агрессора в бобслее и скелетоне, но там существует риск изменения решения т на онлайн-заседании федерации, которое состоится уже в конце октября.