Речь идет о бобслее и скелетоне. Борьбу за то, чтобы россиян не было на ледовых трассах, на протяжении многих лет ведут украинский спортсмен Владислав Гераскевич и его тренер и отец Михаил, пишет 24 Канал.

Возможно ли возвращение россиян в бобслей и скелетон

Международная федерация бобслея и скелетона IBSF проведет 27 октября внеочередной конгресс в онлайн-формате, на котором одним из двух вопросов повестки дня станет статус российских спортсменов.

Организаторы заседания заявляют, что национальные ассоциации заранее получат материалы для изучения и принятия решения о том, восстанавливать ли представителей страны-агрессора в правах для допуска к соревнованиям. В то же время пока не уточняется, идет ли речь о полноценном возвращении или все же об определении "нейтральности" спортсменов перед тем, как они выступят.

Решение конгресса пока предсказать трудно: ранее благодаря позиции украинской федерации во главе с Михаилом Гераскевичем и активной деятельности его сына, нашего представителя на Олимпийских играх Владислава Гераскевича, удавалось убедить других делегатов не поддерживать снятие санкций с россиян. Именно поэтому их не было на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ситуация с санкциями в мировом спорте

Пересмотреть свою позицию в отношении россиян заставило федерации отдельных видов спорта позорное решение Международного олимпийского комитета рекомендовать допустить спортсменов из страны-убийцы к отбору на Олимпиаду-2028.

Многие организации, в которых было сильное российское лобби, воспользовались этим, чтобы полностью возобновить выступления россиян и белорусов под национальной символикой. В то же время остаются те, кто сохраняет принципиальную позицию – например, в биатлоне и легкой атлетике.