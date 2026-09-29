Йдеться про бобслей та скелетон. Битву за те, щоб росіян не було на льодових трасах, роками ведуть український атлет Владислав Гераскевич та його тренер і батько Михайло, пише 24 Канал.

Чи можливе повернення росіян у бобслей та скелетон

Міжнародна федерація бобслею та скелетону IBSF проведе 27 жовтня позачерговий конгрес в онлайн-форматі, на якому одне з двох питань порядку денного – це статус російських атлетів.

Організатори засідання стверджують, що національні асоціації заздалегідь отримають матеріали для вивчення та ухвалення рішення, чи відновлювати представників країни-агресора у правах для допуску до змагань. Водночас поки не уточнюють, чи йдеться про повноцінне повернення, чи все ж про визначення "нейтральності" спортсменів перед тим, як вони виступатимуть.

Рішення конгресу спрогнозувати поки важко: раніше завдяки позиції української федерації на чолі з Михайлом Гераскевичем та активній діяльності його сина, нашого представника на Олімпійських іграх Владислава Гераскевича вдавалося переконати інших делегатів не підтримувати зняття сакнцій з росіян. Саме тому їх не було на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні.

Ситуація з санкціями у світовому спорті

Переглядати свою позицію щодо росіян федерації окремих видів спорт спонукало ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету рекомендувати допустити атлетів з країни-вбивці до відбору на Олімпіаду-2028.

Чимало організацій, де було сильне російське лобі, скористалися цим для того, щоб повністю відновити виступи росіян та білорусів під національною символікою. Водночас залишаються ті, хто зберігає принципову позицію – наприклад, у біатлоні та легкій атлетиці.