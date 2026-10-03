Клімов має срібну медаль Олімпіади-2022 у Пекіні у змішаних командних змаганнях. Невдовзі після того успіху він публічно висловив підтримку путінському режиму, пише 24 Канал.

Путініст отримав "нейтральний" статус

За правилами FIS, допущеним до змагань на сезон 2026/2027 років може бути тільки той атлет з Росії та Білорусі, який підписав декларацію про нейтральність і дотримується низки вимог, серед яких відсутність зв'язків з російською армією-вбивцею та відмова від залучення до пропагандистських заходів.

І ось саме з останнім пунктом у Євгена Клімова є очевидні порушення, які мали б зробити неможливим визнання за ним "нейтральності". Йдеться про те, що у 2022 році він був присутній на масовому мітингу на стадіоні "Лужніки", який російська влада організувала невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну на честь річниці анексії Криму.

Тоді на сцені виступали олімпійські призери з Росії, на яких була Z-символіка, а самі вони вихваляли диктатора Путіна і кидали в натовп псевдопатріотичні гасла. Одним з таких спортсменів-пропагандистів став Клімов.

Незрозуміло, чому у FIS вирішили проігнорувати цей інцидент і дозволили путінському фанату повернутися на трампліни у наступному сезоні.

Яка ситуація в інших зимових видах спорту

На відміну від FIS, Міжнародний союз біатлоністів продовжує бути принциповим і послідовним у своїй позиції щодо росіян і білорусів: їх не буде на змаганнях в жодному статусі.

Так само поки що вдається не допустити повернення представників агресора у бобслеї та скелетоні, але там є ризик зміни рішення на онлайн-засіданні федерації, яке відбудеться вже наприкінці жовтня.