В футбол уже два года не бегаю: чем занимается Коноплянка после завершения карьеры
- Евгений Коноплянка завершил футбольную карьеру и вместе с Романом Зозулей основал агентство TALENTED BIRDS, которое представляет интересы 38 футболистов.
- После завершения карьеры Коноплянка проживает с семьей в Португалии, основал киберспортивную команду и медиакоманду, а его сын занимается в футбольной школе Бенфики.
Бывшая звезда украинского футбола Евгений Коноплянка завершил футбольную карьеру в 33 года. Однако любимец болельщиков не покинул игру миллионов, а работает в новом амплуа.
Евгений Коноплянка не скучает на футбольной пенсии. Экс-игрок сборной Украины вместе со своим другом Романом Зозулей открыли агентство, которое представляет интересы талантливых футболистов, пишет 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.
Чем занимается Коноплянка?
Легендарный вингер признался, что мог бы спокойно продолжать футбольную карьеру, но не нашел для себя подходящий клуб.
"В футбол я уже два года не бегаю – и не буду. Если честно, физически чувствую себя неплохо. Но должно быть за кого хотеть играть. Если бы в Украине был подходящий клуб – играл бы. Но не вижу смысла выходить просто так, чтобы снова стереть колени или чтобы спина еще больше "скрипела" утром.
Если бы был тренер, который мне близок по философии и стилю, то, поверьте, я бы пошел. Это не вопрос денег. Просто жаль, что из-за войны не все так просто реализовать", – заявил Коноплянка.
Сейчас Коноплянка и Зозуля занимаются развитием своего футбольного агентства под названием TALENTED BIRDS (Талантливые птицы – 24 Канал).
По изменению деятельности – да, я работаю в агентстве. Мы с Ромой Зозулей развиваем это направление, потому что сами прошли много моментов в футболе. И хочется, чтобы игроки, которые сегодня начинают свой путь, не сталкивались с тем, что пережили мы,
– рассказал Коноплянка.
По данным Transfermarkt, в агентстве Коноплянки и Зозули зарегистрированы 38 футболистов. Среди самых известных стоит выделить Владислава Кочергина (Ракув), Дениса Мирошниченко (Карпаты) и недавнего дебютанта сборной Украины Владислава Велетня (Полесье).
Кроме того, Коноплянка основал киберспортивную команду kONO.ECF, а также создал медиакоманду kONO.ECF MEDIA TEAM.
Где сейчас живет Коноплянка?
- После завершения игровой карьеры Евгений Коноплянка со своей семьей поселился в Португалии. Его семья проживает в курортном городке Кайкаши на побережье Атлантического океана.
- Евгений вместе с женой Викторией воспитывают двоих детей – дочь Злату и сына Дамира. Мальчик занимается в футбольной школе Бенфики и может продолжить дело отца и в будущем стать футболистом.