Евгений Коноплянка во время футбольной карьеры выступал за шесть команд. Однако не везде владельцы клубов выполняли контрактные обязательства.

В сезоне-2014/15 легендарный Днепр под руководством Мирона Маркевича дошел до финала Лиги Европы. Одним из лидеров той звездной команды был Евгений Коноплянка, пишет 24 Канал со ссылкой на Футбол 24.

Где Коноплянке не платили зарплату?

Несмотря на успехи на евроарене Днепр был на грани банкротства. Владелец клуба Игорь Коломойский не платил заработную плату игрокам и тренерам.

Интересно, что с такой же проблемой Коноплянка столкнулся в немецком Шальке 04.

В Днепре, в Шальке были периоды, когда нам не платили ни бонусов, ни зарплат, но мы оставались командой. Мы собирались вместе перед игрой, после игры – неважно когда. Мы были как семья. И всегда говорили себе: забудь, что было вчера. Неважно, заплатили или нет, какой был результат. Главное – выйти, посмотреть друг другу в глаза и сказать: "Мы можем",

– поделился воспоминаниями Коноплянка.

Отметим, что спонсором немецкого Шальке 04, когда там выступал Коноплянка, была российская компания "Газпром", которая финансировала клуб с 2007 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину партнерство было прекращено.

Какая статистика Коноплянки в Днепре и Шальке 04?

Во время профессиональной карьеры Евгений Коноплянка выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и румынский ЧФР.

Больше всего времени вингер провел в Днепре. По данным Transfermarkt, за днепрян Коноплянка сыграл 212 матчей, забил 45 голов и отдал 40 ассистов.

За немецкий Шальке 04 Евгений выступал с 2016 по 2019 годы. В составе "кобальтовых" он отыграл 78 матчей, забив 13 голов и отдав 9 ассистов.

