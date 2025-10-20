Євген Коноплянка під час футбольної кар'єри виступав за шість команд. Однак не всюди власники клубів дотримувалися контрактних зобов'язань.

У сезоні-2014/15 легендарний Дніпро під керівництвом Мирона Маркевича дійшов до фіналу Ліги Європи. Одним з лідерів тієї зіркової команди був Євген Коноплянка, пише 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

Де Коноплянці не платили зарплату?

Попри успіхи на євроарені Дніпро був на межі банкрутства. Власник клубу Ігор Коломойський не платив заробітну плату гравцям та тренерам.

Цікаво, що з такою ж проблемою Коноплянка зіткнувся в німецькому Шальке 04.

У Дніпрі, у Шальке були періоди, коли нам не платили ні бонусів, ні зарплат, але ми залишалися командою. Ми збиралися разом перед грою, після гри – неважливо коли. Ми були як родина. І завжди казали собі: забудь, що було вчора. Неважливо, заплатили чи ні, який був результат. Головне – вийти, подивитися одне одному в очі й сказати: "Ми можемо",

– поділився спогадами Коноплянка.

Зазначимо, що спонсором німецького Шальке 04, коли там виступав Коноплянка, була російська компанія "Газпром", яка фінансувала клуб з 2007 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну партнерство було припинено.

Яка статистика Коноплянки у Дніпрі і Шальке 04?

Під час професійної кар'єри Євген Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та румунський ЧФР.

Найбільше часу вінгер провів у Дніпрі. За даними Transfermarkt, за дніпрян Коноплянка зіграв 212 матчів, забив 45 голів і віддав 40 асистів.

За німецький Шальке 04 Євген виступав з 2016 по 2019 роки. У складі "кобальтових" він відіграв 78 матчів, забивши 13 голів та віддавши 9 асистів.

