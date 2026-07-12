По мнению бывшего футболиста, разговоры о Матвее Пономаренко в чемпионате Нидерландов могут быть следствием действий представителей футболиста. Об этом Левченко рассказал в интервью порталу "Украинский футбол".

Что сказал Левченко?

Он довольно осторожно отнесся к разговорам о будущем Матвея. По информации Левченко, нападающий "Динамо" не является трансферной целью амстердамцев.

В Украине агенты часто закидывают подобные удочки, пиарят своих игроков, а затем те, например, переподписывают контракты на улучшенных условиях со своими клубами. Большой плюс Матвея – его результативность. Однако, мне кажется, что для Аякса Пономаренко не совсем тот игрок,

– сказал Левченко.

Евгений добавил, что в сферу интересов Аякса попали украинские футболисты испанской Жироны Виктор Цыганков и Владислав Ванат, а их переход зависит от трансферной стоимости.

Матвей Пономаренко: что известно?

Воспитанник "Динамо" стал основным игроком киевского клуба в прошлом сезоне. Забив 13 голов в 15 матчах, он стал лучшим бомбардиром УПЛ 2025/26.

В последние месяцы, помимо "Аякса", интерес к футболисту также приписывали турецкому Галатасараю, немецкой Боруссии (Дортмунд) и английскому Брентфорду.

На популярность игрока на трансферном рынке положительно может повлиять также и его номинация на престижную награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту континента по итогам года.