На думку ексфутболіста, розмови про Матвія Пономаренка у чемпіонаті Нідерландів можуть бути наслідком дій представників футболіста. Про це Левченко сказав у розмові для порталу "Український футбол".

Що сказав Левченко?

Він доволі обережно поставився до розмов про майбутнє Матвія. За інформацією Левченка, нападник Динамо не є трансферною ціллю амстердамців.

В Україні агенти часто подібні вудки закидають, піарять своїх гравців, а потім ті, наприклад, перепідписують контракти на поліпшених умовах зі своїми клубами. Великий плюс Матвія – його результативність. Проте, мені здається, що для Аякса Пономаренко не зовсім той гравець,

– сказав Левченко.

Євген додав, що у сферу інтересів Аякса потрапили українські футболісти іспанської Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат, а їх перехід залежить від трансферної вартості.

Матвій Пономаренко: що відомо?

Вихованець Динамо став основним футболістом київського клубу під час минулого сезону. З 13 забитими м’ячами у 15 матчах він став найкращим бомбардиром УПЛ 2025/26.

Останніми місяцями, окрім Аякса, інтерес до футболіста також приписували турецькому Галатасараю, німецькій Боруссії (Дортмунд) та англійському Брентфорду.

На популярність гравця на трансферному ринку позитивно може вплинути також і його номінація на престижну нагороду Golden Boy, яку вручають найкращому молодому футболісту континенту за підсумком року.