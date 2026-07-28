Легендарный эксфутболист Пирло являлся главным кандидатом на должность наставника национальной сборной Италии. Однако его назначение заблокировал президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго, сообщает 24 канал.

Скандал вокруг сборной Италии и реакция Евгения Левченко

Причиной такого решения стал громкий скандал: осенью 2025 года Пирло стал официальным амбасадором российской букмекерской конторы. Руководство итальянского футбола признало такое сотрудничество с компанией из страны-агрессора недопустимым для тренера главной команды страны.

Левченко отреагировал на этот инцидент в своих соцсетях. На своей странице в Х он отметил, что большое спортивное прошлое не освобождает от ответственности.

Он был отличным футболистом. В этом нет никаких сомнений. Но как человек он решил не демонстрировать принципы и не выявить понимания того, что Россия сделала и продолжает делать с Украиной. Это выбор, за который каждый в конечном счете несет личную ответственность. И этот выбор навсегда останется частью его наследия,

– написал Левченко.

Стоит отметить, что технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо, которые лично инициировали назначение Пирло и согласовали с ним условия контракта, в знак протеста подали в отставку всего через несколько дней после своего назначения. Сам Пирло, комментируя ситуацию, заявил, что подписал контракт с российским букмекером еще во время работы в ОАЭ, подчеркнув, что соглашение носит "чисто коммерческий характер" и не связано с политикой.