Легендарний ексфутболіст Пірло був головним кандидатом на посаду наставника національної збірної Італії. Проте його призначення заблокував президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго, повідомляє 24 Канал.

Скандал навколо збірної Італії та реакція Євгена Левченка

Причиною такого рішення став гучний скандал: восени 2025 року Пірло став офіційним амбасадором російської букмекерської контори. Керівництво італійського футболу визнало таку співпрацю з компанією з країни-агресора неприпустимою для тренера головної команди країни.

Левченко відреагував на цей інцидент у своїх соцмережах. На своїй сторінці в Х він зазначив, що велике спортивне минуле не звільняє від людської відповідальності.

Він був чудовим футболістом. Щодо цього немає жодних сумнівів. Але як людина він вирішив не демонструвати принципів і не виявити розуміння того, що Росія зробила і продовжує робити з Україною. Це вибір, за який кожен зрештою несе особисту відповідальність. І цей вибір назавжди залишиться частиною його спадщини,

– написав Левченко.

Варто зазначити, що технічний директор збірної Італії Паоло Мальдіні та його радник Леонардо, які особисто ініціювали призначення Пірло й узгодили з ним умови контракту, на знак протесту подали у відставку лише за кілька днів після свого призначення. Сам Пірло, коментуючи ситуацію, заявив, що підписав контракт із російським букмекером ще під час роботи в ОАЕ, наголосивши, що угода має "суто комерційний характер" і не пов'язана з політикою.