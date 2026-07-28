"Решил не демонстрировать принципы": экс-игрок сборной Украины раскритиковал Пирло

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал Андреа Пирло, потерявшего должность главного тренера сборной Италии из-за сотрудничества с российским букмекером. Экс-полузащитник подчеркнул, что это решение итальянской легенды навсегда останется темным пятном на его репутации.

Легендарный эксфутболист Пирло являлся главным кандидатом на должность наставника национальной сборной Италии. Однако его назначение заблокировал президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго, сообщает 24 канал.

Скандал вокруг сборной Италии и реакция Евгения Левченко

Причиной такого решения стал громкий скандал: осенью 2025 года Пирло стал официальным амбасадором российской букмекерской конторы. Руководство итальянского футбола признало такое сотрудничество с компанией из страны-агрессора недопустимым для тренера главной команды страны.

Левченко отреагировал на этот инцидент в своих соцсетях. На своей странице в Х он отметил, что большое спортивное прошлое не освобождает от ответственности.

Он был отличным футболистом. В этом нет никаких сомнений. Но как человек он решил не демонстрировать принципы и не выявить понимания того, что Россия сделала и продолжает делать с Украиной. Это выбор, за который каждый в конечном счете несет личную ответственность. И этот выбор навсегда останется частью его наследия,

– написал Левченко.

Стоит отметить, что технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо, которые лично инициировали назначение Пирло и согласовали с ним условия контракта, в знак протеста подали в отставку всего через несколько дней после своего назначения. Сам Пирло, комментируя ситуацию, заявил, что подписал контракт с российским букмекером еще во время работы в ОАЭ, подчеркнув, что соглашение носит "чисто коммерческий характер" и не связано с политикой.