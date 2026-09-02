Из-за сына-"предателя": у путиниста Плющенко в российской Госдуме требуют объяснений

Российские чиновники внезапно заинтересовались, почему сын олимпийского чемпиона и сторонника Путина Евгения Плющенко сменил гражданство на азербайджанское. Из-за этого фигуриста хотят лишить бюджетного финансирования.

Александр Плющенко этой осенью дебютирует на юниорских соревнованиях под новым флагом. Отказ от российского триколора возмутил депутата Госдумы Дмитрия Свищева, пишет 24 Канал.

Скандал с азербайджанским гражданством Плющенко-младшего

Заместитель председателя комитета по спорту в российском "парламенте" требует, чтобы Евгений Плющенко публично объяснил, почему его сын Александр не захотел выступать за Россию.

Свищев не понимает, связано ли это решение с высокой конкуренцией в сборной по фигурному катанию или с финансовыми условиями. Он также против того, чтобы Плющенко получал государственную помощь на организацию ледовых шоу, а в то же время воспитывал спортсмена для другой страны.

У него есть академия, где обучаются многие замечательные и талантливые дети. Какой пример он подает этим молодым спортсменам, если его сын уезжает выступать за другую страну? Пример патриотизма – ноль. Более того, это антипример,

– выразил недовольство депутат.

Почему сын Плющенко сменил гражданство

В самой семье фигуристов не скрывают, что решение сделать Александра представителем Азербайджана продиктовано именно тем, что Плющенко-младшему не придется доказывать свое превосходство над сверстниками, а место на международных соревнованиях достанется ему гораздо легче.

При этом Евгений Плющенко ранее цинично осуждал тех российских спортсменов, которые променяли российский паспорт на другой ради соблюдения принципов "нейтральности" и участия в Олимпиадах и мировых первенствах, поскольку они "отказывались от президента и СВО".