Олександр Плющенко цієї осені дебютуватиме на юніорських змаганнях під новим прапором. Відмова від російського триколору обурила депутата Держдуми Дмитра Свищева, пише 24 Канал.

Скандал із азербайджанським громадянством Плющенка-молодшого

Заступник голови комітету зі спорту в російському "парламенті" вимагає, щоб Євген Плющенко публічно пояснив, як сталося так, що його син Олександр не захотів виступати за Росію.

Свищев не розуміє, чи пов'язане це рішення з високою конкуренцією у збірній з фігурного катання, чи з фінансовими умовами. Він також проти того, щоб Плющенко отримував державну допомогу на організацію льодових шоу, а водночас виховував спортсмена для іншої країни.

В нього є академія, де навчається багато чудових і талановитих дітей. Який приклад він подає цим молодим спортсменам, якщо його син їде виступати за іншу країну? Прикладу патріотизму – нуль. Більше того, це антиприклад,

– висловив незадоволення депутат.

Чому син Плющенка змінив громадянство

У самій родині фігуристів не приховують, що рішення зробити Олександра представником Азербайджану продиктоване саме тим, що Плющенку-молодшому не доведеться доводити свою перевагу над однолітками, а місце на міжнародних змаганнях дістанеться йому значно легше.

При цьому Євген Плющенко раніше цинічно засуджував тих російських спортсменів, які проміняли російський паспорт на інший задля дотримання принципів "нейтральності" та участі в Олімпіадах і світових першостях, бо вони "відмовлялися від президента і СВО".