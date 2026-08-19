13-річний фігурист братиме участь у юніорській серії Гран-прі сезону 2026/2027. Вже найближчим часом він вийде на лід під азербайджанським прапором на турнірах в Анкарі і Батумі, пише 24 Канал.

Чому Плющенко-молодший змінив громадянство

Рішення проміняти російське спортивне громадянство на азербайджанське навряд чи пов'язано із санкціями проти країни-агресора – тим більше Міжнарожний союз ковзанярів не так давно відновив можливість для росіян і білорусів виступати на міжнародному рівні у "нейтральному" статусі.

Йдеться більше про те, щоб уникнути конкуренції. Традиційно у російському фігурному катанні через велику кількість спортсменів та закулісні інтриги між різними тренерськими школами дуже важко пробитися на міжнародний рівень. Натомість в Азербайджані, де фігурне катання набагато менш популярне і розвинуте, Плющенко-молодший отримав нагоду одразу поїхати на престижні юніорські турніри.

Що Євген Плющенко говорив про зміну громадянства

Ідейний путініст Плющенко багатьох здивував, коли сприяв тому, щоб син отримав громадянство Азербайджану. Йому одразу пригадали критичні висловлювання у 2022 році на адресу тих спортсменів, які були готові замінити російський паспорт на інший або прийняти умови "нейтральності".

Щиро не розумію, як можна відмовитися від своєї країни, відмовитися від "СВО". Відмовитися від нашого президента, відмовитися від наших земель, від наших ресурсів, від мами й тата. Такі спортсмени знайдуться. Я погано до цього ставлюся,

– цинічно говорив тоді Плющенко.

Тепер олімпійський чемпіон раптово перевзувся і не бачить нічого поганого в тому, що його власний син проміняв Росію на Азербайджан, нехай навіть у щирість цього вчинку віриться складно.