13-летний фигурист примет участие в юниорской серии Гран-при сезона 2026/2027. Уже в ближайшее время он выйдет на лед под флагом Азербайджана на турнирах в Анкаре и Батуми, пишет 24 Канал.

Почему Плющенко-младший сменил гражданство

Решение поменять российское спортивное гражданство на азербайджанское вряд ли связано с санкциями против страны-агрессора – тем более что Международный союз конькобежцев не так давно восстановил возможность для россиян и белорусов выступать на международном уровне в "нейтральном" статусе.

Речь идет скорее о том, чтобы избежать конкуренции. Традиционно в российском фигурном катании из-за большого количества спортсменов и закулисных интриг между различными тренерскими школами очень трудно пробиться на международный уровень. Зато в Азербайджане, где фигурное катание гораздо менее популярно и развито, Плющенко-младший получил возможность сразу поехать на престижные юниорские турниры.

Что Евгений Плющенко говорил о смене гражданства

Идейный путинист Плющенко многих удивил, когда способствовал тому, чтобы сын получил гражданство Азербайджана. Ему сразу напомнили о критических высказываниях в 2022 году в адрес тех спортсменов, которые были готовы заменить российский паспорт на другой или принять условия "нейтральности".

Честно говоря, не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от "СВО". Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь,

– цинично говорил тогда Плющенко.

Теперь олимпийский чемпион внезапно изменил свою точку зрения и не видит ничего плохого в том, что его собственный сын променял Россию на Азербайджан, пусть даже в искренность этого поступка поверить сложно.