Селезнев вступил в языковой конфликт с юношей во время матча

В соцсетях появилось видео, на котором украинский футболист Евгений Селезнев вступил в конфликт с неизвестным юношей. Предметом спора стала речь.

Украинский футболист Евгений Селезнев в очередной раз оказался в центре внимания. Он отметился конфликтом с футбольным блогером, который вероятнее всего спровоцировал его по вопросу языка, пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток Renepro.

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Конфликт Селезнева и блогера

Все детали ситуации и что стало началом конфликта пока остается неизвестным.

На видео, которое выложили в соцсетях слышно, как Селезнев говорит юноше, что забыл у него спросить, на каком языке ему говорить. Также экс-футболист сказал, что в своем возрасте он не должен указывать ему, на каком языке говорить.

Юноша попросил Селезнева ему не грубить, после чего они обменялись еще несколькими фразами.

В комментариях большинство пользователей поддержали именно Евгения, отметив, что 16-летний юноша провоцировал футболиста и вообще должен иметь уважение.

Конфликт Селезнева и юноши: смотрите видео

Напомним, что Евгений Селезнев завершил профессиональную карьеру в 2023 году в составе закарпатского Миная.