Український футболіст Євген Селезньов в черговий раз опинився в центрі уваги. Він відзначився конфліктом з футбольним блогером, який найімовірніше спровокував його щодо питання мови, пише 24 Канал з посиланням на тік-ток Renepro.

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Конфлікт Селезньова і блогера

Усі деталі ситуації і що стало початком конфлікту наразі лишається невідомим.

На відео, яке виклали у соцмережах чути, як Селезньов говорить юнаку, що забув у нього спитати, якою мовою йому говорити. Також ексфутболіст сказав, що у своєму віці він не має вказувати йому, якою мовою говорити.

Юнак попросив Селезньова йому не грубити, після чого вони обмінялися ще кількома фразами.

У коментарях більшість користувачів підтримали саме Євгена, зазначивши, що 16-річний юнак провокував футболіста і взагалі повинен мати повагу.

Конфлікт Селезньова і юнака: дивіться відео

Нагадаємо, що Євген Селезньов завершив професійну кар'єру у 2023 році у складі закарпатського Минаю.