На войне погиб призер чемпионата Украины по самбо

Евгений Ведерников / Криворожской федерации самбо и дзюдо
В борьбе с оккупантами погиб украинский самбист Евгений Ведерников. Он был призером национального чемпионата.
За время спортивной карьеры военнослужащий получил статус кандидата в мастера спорта. О его гибели сообщили в Криворожской федерации самбо и дзюдо.
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Что известно о Евгении Ведерникове
Официальные источники не сообщают об обстоятельствах и дате гибели украинского спортсмена.
С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего спортсмена, патриота, мужественного воина. Он был не только талантливым спортсменом, но и настоящим патриотом, который до последнего вздоха защищал наше будущее
На днях бывший игрок "Динамо", "Волыни" и сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне. Более года он считался пропавшим без вести.
Что известно о последних потерях украинского спорта на фронте
Напомним, что в январе погиб Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, служивший в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва". Максим сменил спортивную карьеру на военную службу после начала полномасштабного вторжения, в частности, воевал под Бахмутом.
В сентябре из-за вражеского обстрела на фронте оборвалась жизнь уроженца Тернопольской области, волейболиста и футболиста-любителя Любомира Бонка.
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