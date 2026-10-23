На войне погиб призер чемпионата Украины по самбо

За время спортивной карьеры военнослужащий получил статус кандидата в мастера спорта. О его гибели сообщили в Криворожской федерации самбо и дзюдо.

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Что известно о Евгении Ведерникове

Официальные источники не сообщают об обстоятельствах и дате гибели украинского спортсмена.

С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего спортсмена, патриота, мужественного воина. Он был не только талантливым спортсменом, но и настоящим патриотом, который до последнего вздоха защищал наше будущее– говорится в сообщении Криворожской федерации самбо и дзюдо.

На днях бывший игрок "Динамо", "Волыни" и сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне. Более года он считался пропавшим без вести.

Что известно о последних потерях украинского спорта на фронте

Напомним, что в январе погиб Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, служивший в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва". Максим сменил спортивную карьеру на военную службу после начала полномасштабного вторжения, в частности, воевал под Бахмутом.

В сентябре из-за вражеского обстрела на фронте оборвалась жизнь уроженца Тернопольской области, волейболиста и футболиста-любителя Любомира Бонка.