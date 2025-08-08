Перед началом нового сезона хмельницкое Подолье подписало защитника Евгения Корохова. Однако футболист не успел дебютировать за новую команду.

Защитника Подолья Евгения Корохова мобилизовали представители ТЦК в конце июля во время тренировочных сборов. Футбольный клуб из Хмельницкого прокомментировал ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Читайте также Футболиста забрали ТЦК перед матчем УПЛ: в клубе выступили с заявлением

Где сейчас находится Корохов?

В клубе подтвердили информацию, что Евгения Корохова мобилизовал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Больше деталей в Подолье не сообщали.

Напомним, что в прошлом сезоне Корохов играл за сумскую Викторию. Правый защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах и отдал четыре ассиста.

8 июля Евгений Корохов официально стал игроком хмельницкого Подолья. 27-летний футболист сыграл несколько товарищеских матчей за команду Сергея Ковальца на тренировочном зборе.

В первом туре Первой лиги Подолье на выезде уступило тарасовской ЮКСА (0:1). Этот поединок состоялся 1 августа. Корохова не было даже в протоколе на поединок. Футболист также отсутствует в официальной заявке Подолья на сезон-2025/26, которая опубликована на сайте ПФЛ Украины.

Ранее сообщалось о голкипере Кривбасса Игоре Омельченко, который не вернулся в Украину со сборов в Словении. Клуб надеется вернуть своего футболиста, который имеет действующий контракт рассчитанный еще на один год.