Захисника Поділля Євгена Корохова мобілізували представники ТЦК наприкінці липня під час тренувальних зборів. Футбольний клуб з Хмельницького прокоментував ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Читайте також Футболіста забрали ТЦК перед матчем УПЛ: у клубі виступили з заявою

Де зараз перебуває Корохов?

У клубі підтвердили інформацію, що Євгена Корохова мобілізував Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Більше деталей у Поділлі не повідомляли.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Корохов грав за сумську Вікторію. Правий захисник відіграв 25 матчів у всіх турнірах та віддав чотири асисти.

8 липня Євген Корохов офіційно став гравцем хмельницького Поділля. 27-річний футболіст зіграв кілька товариських матчів за команду Сергія Ковальця на тренувальному зборі.

У першому турі Першої ліги Поділля на виїзді поступилося тарасівській ЮКСА (0:1). Цей поєдинок відбувся 1 серпня. Корохова не було навіть у протоколі на поєдинок. Футболіст також відсутній в офіційній заявці Поділля на сезон-2025/26, яка опублікована на сайті ПФЛ України.

Раніше повідомлялося про голкіпера Кривбасу Ігоря Омельченка, який не повернувся в Україну зі зборів у Словенії. Клуб сподівається повернути свого футболіста, який має чинний контракт розрахований ще на один рік.