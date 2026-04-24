За рахунку 2:4 на користь Карпат боротьба за м'яч поблизу лави запасних з футбольної швидко перейшла в розряд змішаних єдиноборств. Провокатор отримав від арбітра пряме вилучення, пише Спорт24.
Що сталося у матчі юнацьких команд Руха і Карпат?
Андрію Чеберинчаку, який в цю мить перебував у технічній зоні Карпат, не сподобалося, як гравці Руха діяли проти його партнерів по команді біля бокової лінії. Футболіст не стримався і зарядив по обличчю супернику, що спровокувало масовий конфлікт.
Запасні та тренери обох команд вибігли на поле, вирували пристрасті, які бригаді арбітрів не одразу вдалося вгамувати. Зрештою рефері продемонстрував Чеберинчаку червону картку за провокацію.
Бійка у матчі Руха і Карпат – дивіться відео:
Зрештою матч завершився переконливою перемогою Карпат 5:2.
Чому Рух і Карпати мають об'єднатися?
- 31 грудня 2024 року на офіційних ресурсах Руху та Карпат з'явилася заява про те, що власники клубів ухвалили рішення об'єднатися зусилля, щоб у Львові була сильна команда, здатна боротися за найвищі позиції в українському чемпіонаті.
- Йшлося про те, щоб у Прем'єр-лізі залишилися Карпати, а Рух з наступного сезону зосередився на підготовці гравців академії, яка є однією з найкращих в Україні і вже досягала результатів, виграючи юнацьку першість і беручи участь у Юнацькій Лізі УЄФА.
- Проте реальних кроків до об'єднання клубів фактично так і не відбулося, обидва вони продовжили виступати в УПЛ. За чутками, Рух все ж має вилетіти, після чого призупинить свій професійний статус.