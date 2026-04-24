При счете 2:4 в пользу Карпат борьба за мяч вблизи скамейки запасных из футбольной быстро перешал в разряд смешанных единоборств. Провокатор получил от арбитра прямое удаление, пишет Спорт24.

Что произошло в матче юношеских команд Руха и Карпат?

Андрею Чеберинчаку, который в этот момент находился в технической зоне Карпат, не понравилось, как игроки Руха действовали против его партнеров по команде у боковой линии. Футболист не сдержался и зарядил по лицу сопернику, что спровоцировало массовый конфликт.

Запасные и тренеры обеих команд выбежали на поле, бушевали страсти, которые бригаде арбитров не сразу удалось успокоить. В конце концов рефери продемонстрировал Чеберинчаку красную карточку за провокацию.

В конце концов матч завершился убедительной победой Карпат 5:2.

