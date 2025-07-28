Был легендой Динамо и едва не предал киевлян: где сейчас Евгений Хачериди

В понедельник, 28 июля, Евгений Хачериди празднует свой День рождения. Украинскому футболисту исполнилось 38 лет.

Более 10 лет назад Евгений Хачериди был легендарным игроком киевского Динамо, однако постепенно его карьера шла на спад. 24 Канал собрал информацию, где сейчас играет экс-футболист сборной Украины.

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Где сейчас Хачериди?

Начал свой путь в большом футболе он в киевском Динамо в 2008 году. Этот период стал самым успешным в его карьере, ведь за основную команду киевлян он провел 237 матчей, отметившись 8 голами. Вместе с Динамо Хачериди трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды получал Суперкубок Украины.

После десяти лет в киевской команде, в 2018 году Хачериди перебрался в греческий ПАОКа, где провел 3 матча, но также успел получить чемпионство Греции и завладеть Кубком Греции. Следующим этапом в его карьере стал белорусский клуб Динамо-Брест, куда он перешел в 2020 году. Там он сыграл 16 матчей и добавил в список завоеванных трофеев Суперкубок Беларуси.

Кроме клубной карьеры, Евгений Хачериди также успешно выступал за национальную сборную Украины, проведя 51 матч и забив 3 гола. Он был участником финальных турниров Евро-2012 и Евро-2016.

После 2021 года Хачериди некоторое время провел свободным агентом без клуба, но затем возобновил карьеру на любительском уровне. В 2023 году он играл за Штурм из Иванкова, а с марта 2025 года присоединился к любительскому клубу Авангард города Лозовая на Харьковщине. Однако, по состоянию на сейчас Евгений Хачериди уже покинул Авангард. Пока нет официальной информации о его дальнейших футбольных планах.