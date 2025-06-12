Украина – Дания: история очных противостояний "молодежек" перед Евро-2025

В четверг, 12 июня, сборная Украины по футболу стартует на молодежном Евро-2025. Первым соперником подопечных Унаи Мельгосы будет сборная Дании.

Свой стартовый матч на европейские первенства украинская "молодежка" проведет на стадионе "Татран" в словацком городе Прешов. Украина проведет свой 13-й матч против сверстников из Дании, сообщает 24 Канал.

К теме Украина на Евро-2025: все, что надо знать об участии "молодежки" на чемпионате Европы

Украина – Дания: как "молодежки" играли в прошлом

Статистика лобовых противостояний этих молодежных сборных довольно интересна. Ведь Украина и Дания имеют в своем активе по четыре победы. Также еще четыре поединка сводились к ничьей.

С 12-ти сыгранных матчей характер официальных был в 5-ти играх.

Впервые "молодежки" Украины и Дании встретились в далеком сезоне-2001/2002. Это был товарищеский матч, в котором минимальную победу праздновали украинцы 1:0. Единственный и победный гол в этой встрече забил Степан Молокуцко (на 73-й минуте матча).

В следующий раз национальные команды сыграли между собой почти через два года (30 апреля 2003 года). И снова молодежная сборная Украины одержала победу. На этот раз выездную 1:2. На 17-й минуте нынешний наставник житомирского Полесья Ротань вывел "сине-желтых" вперед 0:1. Однако до перерыва хозяева сравняли цифры на табло 1:1.

В середине второго тайма Балабанов во второй раз вывел Украину вперед и установил окончательный счет товарищеского поединка 1:2.

Первый официальный матч Украина U-21 – Дания U-21

В сезоне-2004/2005 футбольные болельщики увидели первый официальный матч между этими молодежными командами. Сборные попали в одну группу квалификационного раунда Евро U-21. Однако этот первый официальный опыт для украинцев выдался неудачным.

В двух встречах "сине-желтые" потерпели горькие поражения с разницей в один мяч – 2:3 и 0:1. Отметим, что в обоих случаях украинская "молодежка" пропускала в конце матчей. В первой игре на 88-й минуте упустила боевую ничью 2:2, а во втором поединке – на 89-й минуте.

Единственный гол в двух квалификационных встречах в составе Украины U-21 забил Пуканыч.

Лобовая встреча на серебряном Евро для Украины

В следующий раз датчане и украинцы сыграли между собой в групповом раунде финальной части Евро-2006, которое стало историческим для нашей "молодежки". Обе сборные попали в группу В, где также сыграли Нидерланды и Италия. Лобовая игра между Данией и Украиной состоялась в последнем третьем туре группового этапа.

Перед очной встречей в Украине уже была победа над Нидерландами 2:1 и минимальное поражение от Италии 0:1. Зато в первых двух турах Дания расписала две мировые – результативную с Италией 3:3 и 1:1 с Нидерландами.



Победный гол Милевского в ворота Дании / Фото Getty Images

Первыми нули на табло размочили украинцы. На 31-й минуте Фомин вывел "сине-желтых" вперед 0:1. Однако под занавес первого тайма Каленберг вернул Данию "красно-белых" в игру 1:1. Казалось, что матч закончится ничьей, но на 84-й минуте Милевский принес победу Украине 1:2. "Датский динамит" был взорван украинскими игроками!

Обратите внимание! На молодежном Евро-2006 команда Алексея Михайличенко продемонстрировала исторический результат. Украина добралась до финала европейского первенства, где в финале уступила Нидерландам (0:3).

Товарищеский опыт, который хочется стереть из памяти

Следующие четыре лобовых матча имели товарищеский характер. Они прошли далеко не лучшим образом для украинской сборной. В промежутке с 2011-го по 2016-й годы Украина U-21 трижды сыграла вничью с Данией – 2:2, 0:0 и 0:0. А также одна игра закончилась победой "красно-белых" со счетом 3:1 (автор гола Украины Игорь Жураховский).

Борьба за попадание на чемпионат Европы

Перед Евро-2025 последний раз Дания и Украина встречались в официальных матчах еще в сезоне-2019/2020. Это была квалификация к Евро U-21. И снова в сине-желтой дружине наступила черная полоса. В первом матче отбора настоящим ужасом для Украины стал Андреас Сков Ольсен, который оформил хет-трик в ворота Билыка. По состоянию на 60-ю минуту встречи счет в поединке был уже 0:3 в пользу "Датского динамита".

Стоит узнать Расписание матчей сборной Украины по футболу на Евро-2025 U-21

Далее Русин и Цитаишвили сократили отставание "сине-желтых" до минимума 2:3. К сожалению, украинцам не удалось дожать соперника. Финальный свисток зафиксировал победу Дании 2:3. И это при том, что соперник Украины играл в меньшинстве с 72-й минуты игры, когда судья удалил с поля центрбека Мадса Беха Серенсена.

Во втором квалификационном поединке сборные расписали ничью 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. На 73-й минуте Сикан открыл счет во встрече 0:1. Матч шел к той победе "сине-желтых", если бы не гол "красно-белых" в компенсированное к поединку время от Рииса Якобсена.

Видеообзор Дания – Украина (U-21, 2020)

Волевая победа украинцев

В следующий раз национальные команды U-21 судьба свела через три года. 24 марта 2023 года Украина и Дания сыграли свой седьмой очный матч в истории. Первая половина встречи осталась за "сине-желтыми" 1:0 благодаря голу Брагара. На старте второго тайма датчане сравняли цифры на табло 1:1.

Однако радость гостей была недолгой. На 67-й минуте Очеретько вывел команду Ротаня вперед 2:1. В конце поединка команды обменялись голами. Кьергард сделал счет 2:2, а уже в добавленное к матчу время Сикан с передачи Вьюнника вырвал домашнюю победу для украинской сборной 3:2.

Видеообзор товарищеского матча Украина U-21 – Дания U-21 (2023)

Уже 12 июня "молодежки" Украины и Дании перепишут историю очного противостояния. Начало встречи – в 19:00 (по киевскому времени). Напомним, что Унаи Мельгоса взял с собой на Евро-2025 23-х исполнителей.