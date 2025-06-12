Свій стартовий матч на європейські першості українська "молодіжка" проведе на стадіоні "Татран" у словацькому місті Пряшів. Україна проведе свій 13-й матч проти однолітків із Данії, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна на Євро-2025: все, що треба знати про участь "молодіжки" на чемпіонаті Європи

Україна – Данія: як "молодіжки" грали у минулому

Статистика лобових протистоянь цих молодіжних збірних є доволі цікавою. Адже Україна та Данія мають у своєму активі по чотири перемоги. Також ще чотири поєдинки зводились до нічиєї.

Із 12-ти зіграних матчів характер офіційних був у 5-ти іграх.

Вперше "молодіжки" України та Данії зустрілись у далекому сезоні-2001/2002. Це був товариський матч, у якому мінімальну перемогу святкували українці 1:0. Єдиний та переможний гол у цій зустрічі забив Степан Молокуцько (на 73-й хвилині матчу).

Наступного разу національні команди зіграли між собою майже через два роки (30 квітня 2003 року). І знову молодіжна збірна України здобула перемогу. На цей раз виїзну 1:2. На 17-й хвилині нинішній наставник житомирського Полісся Ротань вивів "синьо-жовтих" уперед 0:1. Однак до перерви господарі зрівняли цифри на табло 1:1.

У середині другого тайму Балабанов вдруге вивів Україну уперед та встановив остаточний рахунок товариського поєдинку 1:2.

Перший офіційний матч Україна U-21 – Данія U-21

У сезоні-2004/2005 футбольні уболівальники побачили перший офіційний матч між цими молодіжними командами. Збірні потрапили в одну групу кваліфікаційного раунду Євро U-21. Однак цей перший офіційний досвід для українців видався невдалим.

У двох зустрічах "синьо-жовті" зазнали гірких поразок з різницею в один м'яч – 2:3 та 0:1. Відзначимо, що в обидвох випадках українська "молодіжка" пропускала наприкінці матчів. У першій грі на 88-й хвилині втратила бойову нічию 2:2, а у другому поєдинку – на 89-й хвилині.

Єдиний гол у двох кваліфікаційних зустрічах у складі України U-21 забив Пуканич.

Лобова зустріч на срібному Євро для України

Наступного разу датчани та українці зіграли між собою у груповому раунді фінальної частини Євро-2006, яке стало історичним для нашої "молодіжки". Обидві збірні потрапили у групу В, де також зіграли Нідерланди та Італія. Лобова гра між Данією та Україною відбулась в останньому третьому турі групового етапу.

Перед очною зустріччю в України вже була перемога над Нідерландами 2:1 та мінімальна поразка від Італії 0:1. Натомість у перших двох турах Данія розписала дві мирові – результативну із Італією 3:3 та 1:1 із Нідерландами.



Переможний гол Мілевського у ворота Данії / Фото Getty Images

Першими нулі на табло розмочили українці. На 31-й хвилині Фомін вивів "синьо-жовтих" уперед 0:1. Однак під завісу першого тайму Каленберг повернув Данію "червоно-білих" у гру 1:1. Здавалось, що матч закінчиться нічиєю, але на 84-й хвилині Мілевський приніс перемогу Україні 1:2. "Данський динаміт" був підірваний українськими гравцями!

Зверніть увагу! На молодіжному Євро-2006 команда Олексія Михайличенка продемонструвала історичний результат. Україна дісталась до фіналу європейської першості, де у фіналі поступилась Нідерландам (0:3).

Товариський досвід, який хочеться стерти із пам'яті

Наступні чотири лобові матчі мали товариський характер. Вони минули далеко не найкращим чином для української збірної. У проміжку із 2011-го по 2016-й роки Україна U-21 тричі зіграла внічию із Данією – 2:2, 0:0 та 0:0. А також одна гра закінчилась звитягою "червоно-білих" з рахунком 3:1 (автор голу України Ігор Жураховський).

Боротьба за потрапляння на чемпіонат Європи

Перед Євро-2025 востаннє Данія та Україна зустрічались в офіційних матчах ще у сезоні-2019/2020. Це була кваліфікація до Євро U-21. І знову у синьо-жовтій дружині настала чорна смуга. У першому матчі відбору справжнім жахом для України став Андреас Сков Ольсен, який оформив хет-трик у ворота Білика. Станом на 60-ту хвилину зустрічі рахунок у поєдинку був вже 0:3 на користь "Данського динаміта".

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Далі Русин та Цитаішвілі скоротили відставання "синьо-жовтих" до мінімуму 2:3. На жаль, українцям не вдалось дотиснути суперника. Фінальний свисток зафіксував перемогу Данії 2:3. І це при тому, що суперник України грав у меншості із 72-ї хвилини гри, коли суддя вилучив із поля центрбека Мадса Беха Серенсена.

У другому кваліфікаційному поєдинку збірні розписали нічию 1:1. Обидва голи були забиті у другому таймі. На 73-й хвилині Сікан відкрив рахунок у зустрічі 0:1. Матч йшов до того перемоги "синьо-жовтих", якби не гол "червоно-білих" у компенсований до поєдинку час від Рііса Якобсена.

Відеоогляд Данія – Україна (U-21, 2020)

Вольова перемога українців

Наступного разу національні команди U-21 доля звела через три роки. 24 березня 2023 року Україна та Данія зіграли свій сьомий очний матч в історії. Перша половина зустрічі залишилась за "синьо-жовтими" 1:0 завдяки голу Брагару. На старті другого тайму датчани зрівняли цифри на табло 1:1.

Однак радість гостей була недовгою. На 67-й хвилині Очеретько вивів команду Ротаня уперед 2:1. Наприкінці поєдинку команди обмінялись голами. К'єргард зробив рахунок 2:2, а вже у доданий до матчу час Сікан із передачі В'юнника вирвав домашню перемогу для української збірної 3:2.

Відеоогляд товариського матчу Україна U-21 – Данія U-21 (2023)

Вже 12 червня "молодіжки" України та Данії перепишуть історію очного протистояння. Початок зустрічі – о 19:00 (за київським часом). Нагадаємо, що Унаї Мельгоса взяв із собою на Євро-2025 23-х виконавців.