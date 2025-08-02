Татьяна Лазаренко и Марина Гладун приняли участие в одном из полуфиналов чемпионата Европы 2025. Соперницами украинских волейболисток стали Даниэла Альварес Мендоса и Таня Морено Матвеева, сообщает 24 канал.

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Как Лазаренко и Гладун вышли в финал?

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун начали матч против Даниэлы Мендосы и Тани Морено Матвеевой с поражения в первом сете. Волейболистки из Испании одолели украинских спортсменок – 21:15.

Однако второй сет был за Лазаренко и Гладун. Украинские волейболистки победили представительниц Испании со счетом 21:16. Тайбрейк, который решил судьбу матча Татьяна и Марина выиграли со счетом 15:11.

Таким образом украинские спортсменки впервые в истории страны сыграют в финале Евро 2025 по пляжному волейболу.

К слову. Наивысшее достижение Украины на чемпионатах Европы принадлежало также Татьяне Лазаренко и Марине Гладун. В 2018 году волейболистки добрались до 1/8 финала турнира.

Во втором полуфинал Свенья Мюллер/Цинья Тильмман – Клеменс Виейра/ Алин Шамеро определятся соперницы Татьяны Лазаренко и Марины Гладун. Исторический для Украины финал состоится в воскресенье 3 августа.

Ранее сообщалось о том, что Таисия Онофрийчук установила историческое достижение несмотря на травму. Украинская гимнастка продолжает удивлять болельщиков.