Тетяна Лазаренко та Марина Гладун взяли участь в одному з півфіналів чемпіонату Європи 2025. Суперницями українських волейболісток стали Даніела Альварес Мендоса та Таня Морено Матвєєва, повідомляє 24 канал.

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Як Лазаренко та Гладун вийшли у фінал?

Тетяна Лазаренко та Марина Гладун розпочали матч проти Даніели Мендоси та Тані Морено Матвєєвої з поразки у першому сеті. Волейболістки з Іспанії здолали українських спортсменок – 21:15.

Проте другий сет був за Лазаренко та Гладун. Українські волейболістки перемогли представниць Іспанії з рахунком 21:16. Тайбрейк, який вирішив долю матчу Тетяна та Марина виграли з рахунком 15:11.

Таким чином українські спортсменки вперше в історії країни зіграють у фіналі Євро 2025 з пляжного волейболу.

До слова. Найвище досягнення України на чемпіонатах Європи належало також Тетяні Лазаренко та Марині Гладун. У 2018 році волейболістки дістались 1/8 фіналу турніру.

У другому півфінал Свенья Мюллер/Цінья Тільмман – Клеменс Вієйра/ Алін Шамеро визначаться суперниці Тетяни Лазаренко та Марини Гладун. Історичний для України фінал відбудеться у неділю 3 серпня.

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